Üye Girişi
Haberler

İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi

İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan son ankette AK Parti ve CHP arasındaki oy farkı 0,6 oldu.

2024 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti'nin elinde olan çok sayıda belediye ana muhalefet partisi CHP'ye geçmiş, sonrasında yapılan 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketlerinde birinci parti CHP olmuştu. Yapılan son anketlerde ise aradaki farkın giderek kapandığı görüldü.

"BU PAZAR SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?"

ORC Araştırma Şirketi, eylül ayında 4 bin 280 kişiyle yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ankette katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

İşte ORC'nin anketinden çıkan sonuçlar:

AKP: Yüzde 30,9

CHP: Yüzde 30,3

AK Parti 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde yüzde 35,61, ana muhalefet partisi CHP ise yüzde 25,33 oy almıştı.

İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi

Anketin diğer sonuçları ise şu şekilde yer aldı:

MHP: Yüzde 11,4

DEM Parti: Yüzde 8,5

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,9

İYİ Parti: Yüzde 3,9

Zafer Partisi: Yüzde 3,6

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 2,3

TİP: Yüzde 1,4

Diğer: Yüzde 2,8.

Diğer partilerin sonuçlarına bakıldığında son genel seçimlerde Millet İttifakı'nda yer alan İyi Parti'nin oylarının eridiği görüldü.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika

AK Parti Politika Dünya

Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı

Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı

 İstanbul Boğazı'nda 2 yük gemisi çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda 2 yük gemisi çarpıştı

 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek

"Batıya doğru kayıyor, 7.8'e kadar deprem üretebilir"
Emre'yi 'Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm' dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti

İfadesinde böyle dedi ama paylaşımları tüyler ürpertti
500

Yorumlar (10)

MASUMANE3438:

demekki neymiş bu halk herşeye müstehakmış ve akillanma gibi bişey yokmuş

39
18
yanıtYanıtla
Emrah null:

şu durumda hala oy farkı olmaması ilginç. neyse togg yeni model çıkarıyor inşallah maşallah

37
13
yanıtYanıtla
Erdem Sen:

makarnaya yiye yiye bunlarin kafasi iyice gitmis..

18
15
yanıtYanıtla
Ser_hat:

Bana kimse sormadı.kime göreeee neye göre...

15
6
yanıtYanıtla
okkes bartik:

uslan artık deli gönül bak gelip geçiyor ömür

16
5
yanıtYanıtla
Ruhi Dağdeviren:

sigaraya zam geliyor demekki

10
4
yanıtYanıtla
Mesut Tuğrul:

Diğer anketlerde kararsızlar da oluyor demekki bu şirketin anketine göre herkes kararlı ??

6
5
yanıtYanıtla
Erol Birol :

Millete İsrail saldırıcak havası yaratıp korkutmaya çalışmayın . TC ne hiç bir devlet savaş açamaz çünki TC güçlü bir Nato devletidir ve abd nin büyük bir karakoludur bundan hiç birisi şühpe etmesin.

2
2
yanıtYanıtla
Düsünür:

AKP=CHP Kanul iklim yasasina hayir- Karbon ayak izine hayir

1
1
yanıtYanıtla
Gokhan Turhan:

amk ülkenin başına papa gelsin

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray UEFA maçı canlı izle (TIKLA İZLE)! Rigas FC Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Rigas FC Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı! RFS açılımı ne? RFS hangi takım? GS RFS maçı hangi kanalda? Mezarda kefen ne zaman çürür, kefen kaç yılda yok olur? Slavia Prag Ajax maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Slavia Prag Ajax maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Reddit çöktü mü? Reddit'te sorun mu var, problem mi var 3 Ekim Perşembe? Siyah Kalp 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp 5. bölüm fragmanı izleme linki var mı? Siyah Kalp CANLI izle izle! 3 Ekim Perşembe Siyah Kalp 5. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? Hudutsuz Sevda 37. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Ekim Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? TRT Tabii Spor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki
title