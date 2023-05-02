'İktidar değişikliği tam bağımsızlığa darbe olur' diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum katıldığı bir televizyon programında "2023 seçimlerinde bir iktidar değişikliği Türkiye'nin tam bağımsızlık sürecine büyük bir darbe olur" ifadesini kullandı. Çıkışına yönelik eleştirilerin ardından sözlerine açıklık getiren Uçum, "Gerçekleşmesi pek muhtemel olmayan bir seçim sonucunun ne tür etkiler doğurabileceğine ilişkin bir değerlendirmeyi, demagoji yaparak ideolojik bir saldırganlığa dönüştürme çabası beyhudedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum katıldığı bir televizyon programında 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine ilişkin "2023 seçimlerinde bir iktidar değişikliği Türkiye'nin tam bağımsızlık sürecine büyük bir darbe olur. Batıcı, mandacı bir iktidar felsefesinin egemen olacağı ve Türkiye'nin hem coğrafi bütünlüğünün hem siyasi birliğinin tehlikeye gireceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ELEŞTİLER ÜZERİNE TWITTER'DAN YENİ AÇIKLAMA

Canlı yayındaki çıkışı kamuoyunda geniş yankı uyandıran Uçum, eleştirilerin gelmesi üzerine bu kez Twitter hesabından bir yazılı açıklamada bulundu. Uçum, "Siyasal sistemin işleyişinde seçmen iradesini belirleyici kabul eden, demokratik meşruiyetin esasını seçmen iradesinde gören, tez siyaseti yerine talep siyasetine üstünlük tanıyan, her türlü seçkinci siyaset anlayışını mahkum eden bir dünya görüşüne sahip olanlar hakkında "seçmeni darbecilikle suçluyorlar" diye çığırtkanlık yapmak işe yaramaz, inandırıcı olmaz, hakikate uymaz" ifadelerini kullandı.

"ÇARPITMA SİYASETİYLE HİÇBİR YERE VARAMAZSINIZ"

Uçum paylaşımına şöyle devam etti; "Bu ülkede kimlerin darbeci olduğu, kimlerin seçmeni özne değil nesne gördüğü, kimlerin kendi halkına yabancı olduğu, kimlerin batı güç odaklarından ve küresel emperyalizmdenmedet umduğu ayan beyan ortadadır. Gerçekleşmesi pek muhtemel olmayan bir seçim sonucunun ne tür etkiler doğurabileceğine ilişkin bir değerlendirmeyi, demagoji yaparak ideolojik bir saldırganlığa dönüştürme çabası beyhudedir. Çarpıtma siyasetiyle, yalan siyasetiyle, asılsız isnat siyasetiyle hiç bir yere varamazsınız, bunu yakın zamanda bir kez daha anlayacaksınız."