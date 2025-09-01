IKBY'de Suikast Girişimi: Halk Cephesi Partisi Açıklama Yaptı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentinde Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani'ye suikast girişimi suçlamasıyla tutuklanan Lahur Şeyh Cengi'nin liderliğini yaptığı Halk Cephesi Partisi, suskunluğunu bozarak ilk kez açıklama yaptı. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak hükümetini, "Tekrarlanan saldırıları durdurmak için derhal harekete geçmeye" çağrısı yapılan açıklamada 22 Ağustos'ta yaşanan olaylar "siyasi ve hukuki hiçbir gerekçe olmadan gerçekleştirilen bir saldırı" olarak nitelendirildi. Açıklamada, Irak hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetini ve özellikle IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi "silahlı milis saldırılarını derhal durdurmak için adım atmaya" çağırdı. Açıklamada ayrıca, hukukun partisel hesaplardan uzak şekilde uygulanması ve siyasi anlaşmazlıkların silahlı yollarla değil demokratik mekanizmalarla çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Parti açıklamasında, Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) bağlı bir "Milis gücün" anayasal ve yasal çerçevenin dışında hareket ederek, Halk Cephesi Partisi lideri ve IKBY Parlamentosu Üyesi Lahur Şeyh Cengi'nin Süleymaniye'deki evine vahşice silahlı baskın düzenlediği belirtildi. Açıklamaya göre, söz konusu saldırıda Cengi'nin bazı korumaları hayatını kaybederken, bir kısmı gözaltına alındığı ve birçok kişinin akıbetinin bilinmediği ileri sürüldü.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Celal Talabani, dün yaptığı yazılı açıklamada, "Kanun dışı hareket eden silahlı bir grup, Süleymaniye'de bazı yerleşim bölgelerini adeta askeri kışlaya çevirdi. Buradan çıkarak vatandaşları ve mallarını korumakla görevli resmi güvenlik güçlerine saldırılar düzenlediler" ifadelerini kullanmıştı.

Cengi'nin tutuklanması

Süleymaniye'deki Serçınar semtinde bulunan Lalezar Oteli'nde KYB'nin eski Eşbaşkanı ve Halk Cephesi lideri Lahur Şeyh Cengi'nin gözaltına alınmasının ardından kentte çatışmalar patlak vermişti. Çatışmalar sonucunda Cengi ile kardeşleri Polat ve Asu gözaltına alınmış, en az 3 kişi hayatını kaybetmiş, 10'dan fazla kişi de yaralanmıştı.

Cengi, Temmuz 2021'de KYB Eşbaşkanlığı'ndan Talabani tarafından görevden alınmış, 2024'te kurduğu Halk Cephesi Partisi ile IKBY parlamento seçimlerine katılmış ve 2 sandalye kazanmıştı.

Suikast itirafı

IKBY'de çatışmalar sonrası gözaltına alınan Cengi'nin destekçilerinden oluşan bir grup, 27 Ağustos'ta verdikleri ifadede KYB Başkanı Bafel Talabani ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani'ye yönelik bir suikast planladıklarını itiraf etmişti. İtiraflarda, suikastın keskin nişancılar ve insansız hava aracı İHA'larla gerçekleştirilmesinin hedeflendiği, gerekli cihaz ve kameraların da temin edildiği öne sürülmüştü. Zanlılar, ayrıca İHA yapımı üzerine Ukrayna'da özel eğitim alındığını iddia etmişlerdi. - ERBİL