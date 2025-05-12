Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

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IKBY Başkanı Barzani: "PKK'nın kendini feshedip silah bırakma kararını memnuniyetle karşılıyoruz"

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu adımı bölge açısından yeni bir sayfa açabilecek tarihi bir dönüm noktası olarak görüyoruz" dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu adımı bölge açısından yeni bir sayfa açabilecek tarihi bir dönüm noktası olarak görüyoruz" dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama yaptı. Barzani, yayımladığı mesajda, "PKK'nın kendini feshedip silah bırakma kararını ve Abdullah Öcalan'ın çağrısına uymasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu adımı bölge açısından yeni bir sayfa açabilecek tarihi bir dönüm noktası olarak görüyoruz" dedi. Barzani "Bu kararı siyasi olgunluğun bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Aynı zamanda Türkiye ve tüm bölgede diyalogu güçlendirecek ve istikrarı artıracak gerçek bir sürecin önünü açacak bir adımdır" ifadesini kullandı.

"On yıllardır süren şiddet ve acının sona ermesine zemin hazırlamakta"

Barzani mesajında "Artık ilgili tüm tarafların bu önemli gelişmeye gerekli önemi verip olumlu bir şekilde yaklaşmasının zamanı gelmiştir. Bu girişim, kalıcı ve kapsamlı barış için uygun bir zemin oluşturmanın yanı sıra on yıllardır süren şiddet ve acının sona ermesine zemin hazırlamakta ve bölgeyi yeni bir istikrar ve ilerleme ufkuna taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.

Barzani, açıklamasına şöyle devam etti: "Bu barış çabalarına verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolünü takdirle karşılıyoruz. Biz her zaman olduğu gibi diyalog ruhuyla anlaşmazlıkların çözümüne yönelik tüm barışçıl girişimleri destekliyoruz. Umuyoruz ki bu tarihi girişim, yeni bir anlayış döneminin başlangıcı olur."

Barzani, "Bu tarihi fırsatın başarıya ulaşması için her türlü desteği vermeye hazırız" diyerek mesajını tamamladı. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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