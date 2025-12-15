Haberler

İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı

Güncelleme:
CHP'den ihraç edilen Sultanbeyli delegesi Özgür Çelik, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaptı. Çelik, Durbay'ın ölümünü CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilişkilendirdi.

  • Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay kanser nedeniyle yaşamını yitirdi.
  • CHP'den ihraç edilen Sultanbeyli delegesi Özgür Çelik, Gülşah Durbay'ın ölümünü CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilişkilendiren bir sosyal medya paylaşımı yaptı.
  • Gülşah Durbay, daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilişkisi olduğu ve bir bebek aldırdığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 12 gündür yoğun bakımda sürdürülen tedavisinin ardından kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. Şehir Hastanesi'nde solunum cihazına bağlı olarak tedavi gören Durbay'ın ölümü, ailesi, sevenleri ve parti camiasında büyük üzüntü yarattı.

SKANDAL PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ

Acı haberin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilen Sultanbeyli delegesi Özgür Çelik'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım kamuoyunda infiale yol açtı. Çelik, Gülşah Durbay'ın ölümünü CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilişkilendiren ifadeler kullandı.

"MASUM OLDUĞUNU ZANNETMİYORUM"

Çelik paylaşımında, "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'ın amansız hastalığa yakalanıp, hayatını kaybetmesine neden olan üzüntü olduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam. Özgür Özel, senin Gülşah Başkanımızın ölümünde masum olduğunu zannetmiyorum" ifadelerine yer verdi.

DURUBAY, "İFTİRAYA UĞRADIM" DEMİŞTİ

Gülşah Durbay, daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilişkisi olduğu ve bir bebek aldırdığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Durbay, "İftiraya uğradım. Tüm yalanların hesabını mahkemede soracağım" ifadelerini kullanmıştı.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSami Kaya:

Kinini kusmuş zavallı…

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSüleyman Yazar:

Biraz insaf, böylesi durumda susun bari... Mutevaffa defnedilmesi bile...

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

