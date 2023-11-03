İHH öncülüğünde Filistin için özgürlük konvoyu Tekirdağ'dan yola çıktı

TEKİRDAĞ'da İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, İsrail saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla oluşturulan ' Filistin İçin Özgürlük Konvoyu', Adana'daki ABD askerlerinin bulunduğu İncirlik Üssü'ne gitmek üzere Tekirdağ'dan yola çıktı.

İsrail'in Filistin topraklarına saldırılarını protesto etmek için Tekirdağ'da İHH öncülüğünde 'Filistin için özgürlük' konvoyu oluşturuldu. Konvoya katılanlar, Adana'daki ABD askerlerinin bulunduğu İncirlik Üssü'nü protesto etmek için bir araya geldiklerini belirtti. Konvoyun Adana'ya hareketinden önce Tekirdağ Valiliği önünde toplanan sivil toplum örgütü üyeleri, Filistin'e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'i protesto etti.

'DÜNYAYA FESAT YAYAN AMERİKAN ÜSLERİNİ PROTESTO ETMEK İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ'

İHH Tekirdağ Başkanı Süleyman Çalışkan valilik önündeki konuşmasında "' Bugün burada 25 gündür soykırım yapan, daha doğrusu ağabeyleri tarafından yaptırılan İsrail'i kınamak ve dünyaya fesat yayan Amerikan Üslerini protesto etmek için, dünyayı uyandırmak için yola çıkıyoruz. Türkiye'nin 81 vilayetinde araçlarımızla Adana İncirlik Üssü'ne gidiyoruz. Bu hareketimizle kuklaya değil, kuklacıya bakılması gerektiğini söylüyoruz. Siyonizm öyle bir bela ki, Avrupa başkentlerini Amerika'yı istila etmiştir. Bizim burada sadece derdimiz Filistin değil, sadece ülkemiz değil, dünyayı özgürleştirmek için harekete geçiyoruz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından yaklaşık 50 kişinin bulunduğu, Türk ve Filistin bayrakları asılan 12 araçlık 'Filistin İçin Özgürlük Konvoyu', Tekirdağ'dan yola çıktı.