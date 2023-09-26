İHA Erzurum Bölge Müdürü ve İHA Iğdır Temsilcisi Vali Turan'ı ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve İHA Iğdır Temsilcisi Sebahattin Yum, Vali Ercan Turan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında İHA'nın çalışmaları hakkında bilgiler verildi ve Iğdır'ın gelişimi için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve İHA Iğdır Temsilcisi Sebahattin Yum, bir ay önce göreve başlayan Vali Ercan Turan'ı makamında ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez, ziyaret sırasında İHA'nın ülke ve bölge genelinde sürdürdüğü çalışmalar hakkında Vali Turan'a bilgiler verdi. Iğdır Valisi Ercan Turan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Iğdır'ın her alanda daha iyi noktalara gelmesi için çalıştıklarını söyledi. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - IĞDIR