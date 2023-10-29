Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Iğdır'da düzenlenen fener alayında, vatandaşların 100 metre uzunluğunda 12 adet Türk bayrağı ile 3 kilometrelik bir yol kat etmesiyle gerçekleşti. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da Cumhuriyet'in 100'üncü yılı büyük bir coşku ile kutlandı.

Iğdır'da Cumhuriyetin 100. yılında 100 metre Türk bayrağı ile fener alayı

IĞDIR - Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Iğdır'da düzenlenen fener alayında, vatandaşların 100 metre uzunluğunda 12 adet Türk bayrağı ile 3 kilometrelik bir yol kat etmesiyle gerçekleşti. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da Cumhuriyet'in 100'üncü yılı büyük bir coşku ile kutlandı. Iğdır Valiliği tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıldönümü anısına düzenlenen 'Yüzüncü Yıl Bayrak Yürüyüşü ve Fener Alayı' Atatürk Caddesi Zübeyde Hanım Bulvarında başladı. Vatandaşlar 100 metre uzunluğunda 12 adet Türk bayrağı ile 3 kilometrelik yolu 'Vatan sana canım feda', 'Ne Mutlu Türküm Diyene', 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' ve 'Yaşasın Cumhuriyet' sloganıyla Millet Bahçesinde tamamladı. Düzenlenen etkinlik havai fişek gösterisi ile sona erdi. Düzenlenen etkinliğe Iğdır Valisi Ercan Turan, AK Parti Milletvekili Cantürk Alagöz, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.