Iğdır'da Azerbaycan Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi tarafından iftar programı

Iğdır'da düzenlenen iftar programında Türkiye ve Azerbaycan'dan önemli isimler bir araya geldi. Programda birlik, beraberlik ve iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının önemine vurgu yapıldı.

Iğdır'da bir düğün salonunda, Azerbaycan Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi tarafından iftar programı düzenlendi. Program, saygı duruşu, iki ülkenin milli marşlarının okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen programda birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verildi. Programda katılımcılar tarafından yapılan konuşmalarda, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının önemine vurgu yapıldı. Programda ayrıca bugün Nahçıvan'ın Culfa ilçesine 1, Nahçıvan merkeze ise 2 olmak üzere, İran'dan geldiği iddia edilen toplam 3 dron saldırısı da gündeme geldi. Saldırılarda yaralanan 4 kişi için geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Programda konuşan Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Ramin Memmedov, "Ulu Önderimiz Haydar Aliyev, iki cumhuriyet için 'Bir millet, iki devlet' ifadesini kullanmıştır. Elbette bu felsefeyi ve bu düşünceyi bugün güçlü bir iktidara ve güçlü bir devlete dönüştüren iki lidere borçluyuz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a borçluyuz. Onların politikalarının ve siyasetlerinin bir sonucu olarak bugün, bu kadar savaş görmüş bir bölgede Cumhuriyetlerimiz huzur, istikrar ve güven içerisinde ayakta durmaktadır. Her iki cumhuriyetin şehit ve gazi bayrakları bizim için çok kıymetlidir. Bizler bu bayrakları her zaman başımızın üstünde taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Nahçıvan'a yapılan saldırıya değinerek, "Nahçıvan'da bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıda yaralanan 4 vatandaşımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Biz her zaman birlikte olmalıyız. Bugün dünyaya da bunu açıkça göstermeliyiz. Zaten birlikteyiz ve güçlü olmak zorundayız. Nitekim güçlüyüz de. İnşallah halklarımız, milletlerimiz ve devletlerimiz bu tür olaylardan da her zaman olduğu gibi başı dik bir şekilde çıkacaktır" dedi.

Nahçıvan'daki olayı kınayan AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, "Öncelikle Nahçıvan'da meydana gelen olay nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Sık sık 'dış güçler' ifadesini kullanıyoruz. Onlar elbette kendi işlerini yapıyorlar. Onların işi fitne ve fesat çıkarmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, saldırı sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyleyen AK Parti Gaziantep Milletvekili ve eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bugün burada iki devlet, tek millet anlayışının yaşattığı güzel bir duyguyu aynı sofrada paylaşıyoruz. Sınırlar farklı olsa bile gönül coğrafyamızda hiçbir harita ve hiçbir sınır bizim birliğimize ve kardeşliğimize engel olamaz. Azerbaycan'dan Kafkaslara, Balkanlardan dünyanın farklı bölgelerine kadar aynı duygularla bir araya gelen bu birlik ve kardeşlik sofrasında bizleri buluşturan Rabb'imize hamd ediyorum. Rabb'im birliğimizi daim eylesin. Yanı başımızda bugün meydana gelen Nahçıvan'daki olay nedeniyle kardeş Azerbaycan'a ve Nahçıvan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev de bugün görüşerek bu konuda geçmiş olsun dileklerini iletmişlerdir. Bizler de yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz" dedi.

Programa; Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Ramin Memmedov, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev ve Sinan Oğan katıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı