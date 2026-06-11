Uzmanlar uyardı: Dünya Kupası'nda kırmızı alarm

Kuzey Amerika kıtasında milyonlarca futbolseverin coşkuyla takip edeceği Dünya Kupası heyecanı sürerken, organizasyonun arka planında ciddi bir salgın endişesi yaşanıyor. Sağlık otoriteleri, dev turnuva nedeniyle bulaşıcı hastalıkların yayılma riskine karşı en üst seviyede önlemler almaya başladı.

BÜYÜK KALABALIKLARA KARŞI UYARI

Yaklaşık 6 hafta boyunca devam edecek turnuva kapsamında 16 farklı şehirde dolup taşan stadyumlar, taraftar alanları ve eğlence merkezleri, virüslerin yayılması için adeta elverişli bir zemin oluşturuyor. Uzmanlar, bu süreçte mide rahatsızlıklarına neden olan norovirüsten sivrisinekler yoluyla bulaşan dang ateşine kadar pek çok patojeni yakından izliyor.

KIZAMIK VAKALARI ENDİŞE VERİYOR

Pan Amerikan Sağlık Örgütü, dünyanın en bulaşıcı hastalıklarından biri kabul edilen kızamık virüsüne karşı acil durum uyarısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri genelinde şimdiden endişe verici seviyelere ulaşan kızamık vakalarının, Kanada ve Meksika’ya da sıçraması yetkilileri harekete geçirdi. Tek bir aşısız bireyin zincirleme bir enfeksiyona yol açabileceğini hatırlatan tıp uzmanları, tüm taraftarlara acilen aşı olma çağrısı yapıyor.

SOSYAL MEDYA VE ATIK SULAR SIKI TAKİPTE

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile yerel sağlık birimleri, olası salgınların önüne erkenden geçebilmek için gelişmiş takip mekanizmaları devreye soktu. Hastane başvuruları ve sosyal medyadaki şikayet paylaşımlarının yanı sıra, şehirlerin kanalizasyon ve atık su hatları laboratuvarlarda mercek altına alınıyor.

Gelişmiş atık su analiz yöntemleri, virüslerin genetik izlerini hastalar henüz acil servislere başvurmadan günler öncesinden saptayabiliyor. Bazı ev sahibi kentlerin atık sularında hepatit A ve ishale yol açan rotavirüs izlerine rastlanması üzerine, özellikle uluslararası havalimanları başta olmak üzere stratejik geçiş noktalarındaki sağlık taramaları artırıldı.

EBOLA RİSKİ DE İZLENİYOR

Aynı dönemde Orta Afrika'da baş gösteren Ebola salgını da uluslararası kuruluşların takibinde. Ancak uzmanlar, Ebola'nın solunum yoluyla değil, yalnızca enfekte kişilerin vücut sıvılarıyla doğrudan temasıyla bulaşması sebebiyle turnuvada geniş çaplı bir tehdit oluşturma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirtiyor.

Dünya Kupası'ndaki asıl tehlikenin kızamık gibi havadan kolayca yayılabilen solunum yolu enfeksiyonları olduğuna dikkat çekiliyor. Geçmiş organizasyonlarda yaşanan olumsuz deneyimleri (Vancouver Olimpiyatları'ndaki kızamık, Güney Kore ve Milano'daki norovirüs salgınları) hatırlatan yetkililer; aylar öncesinden yapılan acil durum tatbikatları ve kurulan küresel koordinasyon ağları sayesinde her türlü senaryoya hazırlıklı olunduğunu ifade ediyor.