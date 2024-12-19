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İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır, DEM Parti'den ihraç edildi

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Şırnak'ın İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır ve Belediye Meclis Üyesi Ekrem Şimşek, DEM Parti'den ihraç edildi. DEM Parti'den yapılan açıklamada Kayır ve Şimşek'in parti karşıtı zihniyetlerle hareket ettiğine dikkat çekildi.

Dem Parti Demokratik Yönetimler Kurulu, DEM Parti Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır ile DEM Parti Şırnak İl Disiplin Kurulu'na sevk edilen Belediye Meclis Üyesi Ekrem Şimşek'in partiden ihraç edildiğini açıkladı.

DEM Parti'den yapılan açıklamada Kayır ve Şimşek'in parti karşıtı zihniyetlerle hareket ettiğinin altı çizildi. Partinin yapıcı uğraş ve çabalarının yok sayıldığına da dikkat çekilen açıklamada "Halka sırtını dönenlerin, halk nezdinde ne bugün ne de yarın bir karşılığı olmayacaktır." denildi.

DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"31 Mart 2024 seçimlerinde İdil halkı %71,27 oy oranıyla iradesini partimizden yana kararlı bir şekilde ortaya koymuştur. Seçimlerin ardından, DEM Parti ve kurumsal yapıları olarak, İdil'de 8 yıl boyunca yaratılan kayyım tahribatlarını ortadan kaldırmayı temel ilkemiz olarak belirledik. Ancak kayyımların yıllara yaydıkları tahribatların, bu dönem içerisinde bazı kişiler tarafından da devam ettirilmek istendiğini gördük.

"PARTİ KARŞITI ZİHNİYETLERLE HAREKET EDEN YAKLAŞIMLAR OLDU"

Demokratik mücadelemizin değerlerini ve ilkelerini yok sayan, halka hizmeti öncelemeyen, seçilmişlik iradesini hiçe sayan, parti karşıtı zihniyetlerle hareket eden ve ahbap-çavuş ilişkileriyle belediyeyi yönetmeye çalışan yaklaşımların olduğu, ne yazık ki bu 8 aylık süreçte görülmüştür. Partimizin uzun süreli yapıcı uğraş ve çabaları yok sayılmış, kendisinde ısrar eden bir yaklaşım ortaya konulmuştur. Bu nedenle, İdil Belediye Eş Başkanı Türkan Kayır, DEM Parti Merkez Disiplin Kuruluna; Belediye Meclis Üyesi Ekrem Şimşek ise DEM Parti Şırnak İl Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.

Kayır ve Şimşek hakkında devam eden disiplin süreçleri, kurullarımız tarafından değerlendirilmiş ve sonuçlandırılmıştır. Disiplin kurullarımız, Kayır ve Şimşek'in partimizden ihraç edilmesi yönünde karar vermiştir.

"HALKIMIZLA BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ"

Bizler, bir kez daha, bu halkın değerlerini bireysel menfaatlerine alet eden anlayışlara karşı mücadele edeceğimizin sözünü veriyoruz. Meclis üyelerimizle birlikte, İdil Belediye Meclisinde demokratik tepkimizi ve muhalefetimizi sürdürecek ve halkımızla birlikte hareket edeceğiz.

Halka sırtını dönenlerin, halk nezdinde ne bugün ne de yarın bir karşılığı olmayacaktır. İdil halkının kendilerinden tek isteği, bulundukları makamlardan istifa etmeleridir. Zor zamanlardan bugüne değer yaratan ve özgür yaşamı inşa eden İdil halkının iradesi, İdil halkına bırakılmalıdır."

İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır, DEM Parti'den ihraç edildi
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Demek ki neymiş ihraç edilenler terörist veya sempatizan değilmiş

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıPerwer:

Belediyeyi ahbap çavuş ilişkisi ile yönetmek doğru değil ama kandilin emri ile yöneteceğine ahbap çavuş ilişkisi ile yönetsin daha iyi

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
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