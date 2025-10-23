Bakanlıktan Mansur Yavaş'a savunma için 1 hafta süre

İçişleri Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma izni talebi üzerine Mansur Yavaş'a savunma için 1 hafta süre verdi.

BAKANLIK MANSUR YAVAŞ'A SAVUNMA İÇİN 1 HAFTA SÜRE VERDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) geçmiş yıllardaki konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Başsavcılık geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'na Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebinde bulunurken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bakanlık, Mansur Yavaş'a soruşturma yapması için 1 hafta süre verdi.

Ayrıntılar geliyor...