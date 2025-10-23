Haberler

Bakanlıktan Mansur Yavaş'a savunma için 1 hafta süre

Bakanlıktan Mansur Yavaş'a savunma için 1 hafta süre
Güncelleme:
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik geçmiş yıllarda düzenlenen konserler nedeniyle yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma izni talebi kapsamında Mansur Yavaş'a savunma için 1 hafta süre verdi.

İçişleri Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma izni talebi üzerine Mansur Yavaş'a savunma için 1 hafta süre verdi.

BAKANLIK MANSUR YAVAŞ'A SAVUNMA İÇİN 1 HAFTA SÜRE VERDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) geçmiş yıllardaki konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Başsavcılık geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'na Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebinde bulunurken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bakanlık, Mansur Yavaş'a soruşturma yapması için 1 hafta süre verdi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımurat özkan:

Bu yolsuzluk hep mi chp belediyelerinde olmuş kendi partinizi neden araştırmıyonuz gökçek neden tutuklanmadı yıllardır

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFırat Çiçek:

Yalandan 3 5 AKP li belediye yi de soruşturun ve tutuklayın . yoksa millet anlamak üzere 23 sene sonra şişşşşş

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEkSeS:

Ortaya çıkardıklarını basına hallediyorlar .. merak etme. chp beledileride medya bağırmadan gidip ifade verebilir ama ilkönce peşinen medyada bağırmayı tercih ediyorlar.

yanıt3
yanıt1
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
