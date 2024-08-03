İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terör, suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadelede gayretlerimiz var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Göreve ilk geldiğimiz günden itibaren terör ve terör türlerinin tamamıyla ilgili, organize suç örgütleriyle ilgili, uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili, düzensiz göç ve düzensiz göçmen, kaçakçı, yani bunlara vesile olan organizatörleri yakalamakla ilgili ve diğer asayiş suç türleriyle ilgili gerçekten fevkalade gayretlerimiz var." dedi.

Yerlikaya, Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'nde basına kapalı düzenlenen Güvenlik Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 1998'de 4,5 yıl süreyle Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde kaymakamlık görevinde bulunduğunu söyleyerek, "Aradan geçen bu uzun zaman içerisinde gerek Yozgat, gerek güzel ilçelerinde gerçekten AK Parti hükümetleriyle nereden nereye gelindiğini görmek çok güzel. Bunun da Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam edeceğine de yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı, huzurun yüzyılı olacak" sözünü göreve başladıkları ilk günden itibaren söylediklerini ifade eden Bakan Yerlikaya, "Bu, Cumhurbaşkanımızın sözü. Bizim, huzurun yüzyılı ile ilgili Kara Vatan'dan, Mavi Vatan'a ve Siber Vatan'da İçişleri Bakanlığının temel görevinin, huzur, güvenlik ve esenlik olduğu bilinciyle gece gündüz demeden Bakanlık merkez ve taşra teşkilatımızla 600 bini aşkın ailemizle beraber cansiperane şekilde çalışıyoruz ve Allah'ın izniyle de çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yozgat'ta, Vali başkanlığında, büyük bir uyum ve koordinasyonun olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Göreve ilk geldiğimiz günden itibaren terör ve terör türlerinin tamamıyla ilgili, organize suç örgütleriyle ilgili, uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili, düzensiz göç ve düzensiz göçmen, kaçakçı yani bunlara vesile olan organizatörleri yakalamakla ilgili ve diğer asayiş suç türleriyle ilgili gerçekten fevkalade gayretlerimiz var." dedi.

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak her suç türünde değişmez görevlerinin "önlemek" olduğunu vurgulayarak, "Suç işlenmesini önlemek, sahada güçlü olmak, dirençli olmak, büyük bir koordinasyonla, teknikle, tecrübeyle suç işlenmesini önlemek, bu, terörle de ilgili böyle, evden hırsızlıkta da böyle." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yerlikaya, bu yılın 7 ayıyla geçen yılın aynı dönemini değerlendirdiklerinde, Yozgat'ta kişilere karşı işlenen 10 önemli suç sayılarında azalma olduğunu, suçların aydınlatılmasında da Türkiye ortalamasından 1,5 puan daha yukarıda bulunduğunu belirtti.

Suçlularla mücadelede vatandaşın desteğini, dualarını aldıklarını ifade eden Yerlikaya, "112'ye her vatandaşlarımızdan gelen ihbarın veya hatırlatmanın veya öğütün bilin ki bir karşılığı var. Bu bizi çok daha verimli hale getiriyor. Bir şehrimizde eşkıya, hiçbir şehrimizde istemediğimiz gibi var olduğuna inandığımız, gördüğümüz, tespit ettiğimiz varsa bunları da adliyemizle beraber birlik, beraberlik içerisinde planlı, projeli soruşturmalarımızla beraber olabilecek en kısa zamanda onları adalete teslim edip nefeslerini kesmekte kararlıyız. Tıpkı geldiğimiz günden bu yana yaptıklarımız gibi." dedi.

Uyuşturucuyla mücadele

Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Türkiye genelindeki cezaevlerinde cezasını çeken 123 bin, hırsızlık suçundan da 83-84 bin kişinin bulunduğu bilgisini paylaşarak, şöyle devam etti:

"Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 1 Haziran 2023'den itibaren Yozgat'ta, Türk Ceza Kanunu (TCK) 188'den 124 operasyon, 693 de kullanıcılarla ilgili operasyon yapılıyor. Toplam gözaltı sayısı 1094, 104 tutuklu, 42 adli kontrol var. Jandarmamız da emniyetimiz de ilçelerimizdeki unsurlarımızla beraber vatandaşlarımızın da destekleriyle bunu kazımakta kararlıyız. Yani uyuşturucuyla mücadelede medyanın büyük desteğine her zaman olduğu gibi ihtiyacımız var. Ama en büyük destek, seferberlik ruhuyla vatandaşlarımızla beraber yaptığımız bu mücadeleyi çok daha üst boyuta getirmemiz lazım. Çünkü gençlerimizi, vatandaşlarımızı korumak zorundayız."

İstanbul ve Yalova'da düzenlenen "Narkoçelik-30" operasyonuyla ilgili de bilgi veren Yerlikaya, "Bugün sabah İstanbul emniyetimizin gerçekten takdire şayan bir hizmeti oldu. İstanbul'da ve Yalova'da 1549 kilogram metamfetamin imalini yapan 8 kişi enselendi, götürüldü, adalete teslim edildi." ifadesini kullandı.

"Göçmen organizatörlerine meydan okuyoruz"

Yerlikaya, Yozgat'ta 9 bin 952 düzenli göçmen bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Biz her şehirde olduğu gibi göçmen kaçakçılığı organizatörlerine de meydan okuyoruz. Geldiğimizden bu yana geçmişle kıyaslanmayacak derecede tutuklama, adli kontrol rakamları tıpkı uyuşturucuda olduğu gibi henüz cezaevine girmeyenlere diyoruz ki 'Bu işi yapmayın. Bilin ki yaptığınızda daha ikinci nefesi aldığınız zaman sizi yakalamakta kararlıyız' diyoruz. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin de cezaları bizim hükümetimiz döneminde 2023'te 5 yıldan başlamak üzere 8 yıla kadar artırıldı. Yakaladığımız zaman direkt tutuklanıyor. "

Yozgat'ta, araç ve personel sayısında iyileştirmeye gittiklerini, 10 yaşın üzerindeki araçların yerine 2 yıl içerisinde yerlerini takviye edileceğini belirten Yerlikaya, "Geçen yıldan itibaren buna ağırlık verdik. İstanbul'dan itibaren ve yakın zaman içerisinde de eylülde güzel, müjdeli gelişmeleri sizlerle beraber paylaşacağız. Buradan hemşehrilerimize şunu söyleyelim, gündüz devriye, trafik devriye ve gece devriye sayılarını artırıyoruz. Şu an için emniyet bölgemizdeki gece devriye sayımızı 60'ın üzerine çıkarıyoruz. Aynı şekilde jandarmamızdaki var olan devriye sayısını da 3,5 kat artırıyoruz. Bunlar tabii yeni araç demek." dedi.

Yerlikaya, çalışmalarından dolayı Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan ve İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer'e teşekkür etti.

Bu arada Bakan Yerlikaya, toplantıdan önce MHP Yozgat İl Başkanlığını da ziyaret etti.