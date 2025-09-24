İçişleri Bakanı Yerlikaya, KKTC Başbakanı Üstel ile Görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yürütülen iş birliği faaliyetlerimiz hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Üstel'e nazik ziyaretleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.