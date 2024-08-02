İçişleri Bakanı Yerlikaya, kırıma uğrayan helikopterden sağ kurtulan personele geçmiş olsun dileğinde bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken kırıma uğrayan helikopterden sağ kurtulan personele geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Adana Kozan'da meydana gelen orman yangınına müdahalede bulunan ve Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılan helikopter maalesef Gökdere Barajı'ndan su alırken kırıma uğradı. En büyük tesellimiz helikopterde görev yapan beş personelin, kazadan sağ olarak kurtarılması. Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Orman Genel Müdürlüğü personelimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Orman yangınlarıyla mücadele eden tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah hepinizi korusun."