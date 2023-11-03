İstanbul Emniyeti ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenyurt'ta gerçekleştirilen denetimlerde 512 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi için işlemler başlatıldı.

Esenyurt'ta 512 kaçak göçmen yakalandı! Hepsi sınır dışı edilecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Esenyurt'ta, İstanbul emniyeti ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, tespit edilen 512 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, yakalanan göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi için işlemlerin başlatıldığını belirtti.

HER NOKTADA GBT SORGUSU YAPILDI

Esenyurt'ta, İstanbul Valiliği koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak göçmenlere yönelik denetimler yapıldı. 452 polisin görev aldığı denetimler kapsamında; konutlarda, metruk binalarda, parklarda, cadde ve sokaklarda yabancı uyrukluların evrak ve GBT sorgusu yapıldı. Kayıtlı oldukları ilde bulunup bulunmadıkları kontrol edildi.

41 EV SAHİBİNE PARA CEZASI

Uygulama kapsamında Esenyurt'un çeşitli yerlerine 30 sabit noktada Mobil Göç Noktası kuruldu. Burada parmak izi sorgulamaları yapılan yabancılardan 512'sinin kaçak göçmen oldukları tespit edildi. 512 kaçak göçmenden 318'inin kalabalık biçimde yaşanan konutlarda yakalandığı öğrenildi. Kaçak göçmen olduğunu bildiği halde evlerini kiraya verdiği tespit edilen 41 ev sahibine de para cezası uygulandı. Söz konusu evler kapatılarak mühürlendi.

GÖÇMENLER ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERİLİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gerçekleştirilen operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Yerlikaya, paylaşımında, Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatılmıştır. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz. ifadelerini kullandı.