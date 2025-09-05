Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Fidan'ı Ziyaret Etti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı makamında ziyaret etti. Yerlikaya, ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabında teşekkür mesajı paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ı ziyaret ettim. Sayın Bakanımıza nazik ev sahipliği için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
