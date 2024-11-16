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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 12 Bin Yeni Polis Alımı Müjdesi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen 'Türkiye'nin Huzuru' toplantısında 12 bin yeni polis alımı yapılacağını duyurdu. Alımda 9 bin 600 lisans, 2 bin 400 ön lisans mezunu polis alınacak.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 12 bin yeni polis alımı müjdesi

MUĞLA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Muğla'da gerçekleştirilen 'Türkiye'nin Huzuru' toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 12 bin yeni polis alımı gerçekleştireceklerini açıkladı. Bakan Yerlikaya, alınacak polis memurlarından Lisans mezunlarından 9 bin 600, bunun 8 bin 160'ı erkek, 1440'ı kadın, ön lisans mezunlarından 2 bin 400 polis ve bunlardan da 2 bin 040'ı erkek, 360'ı kadın olacak.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Biz Türkiye'de göreve başladığımız günden bu yana, değerli arkadaşlar, 28'inci huzur ve güvenlik toplantımızı gerçekleştirdik. Birazdan Muğla'yla ilgili rakamları kıymetli hemşehrilerimizle, Muğla'lı kardeşlerimizle paylaşacağız. Ama ondan önce müsaade ederseniz aziz milletimize, gençlere bir müjdemiz var, onu paylaşmak istiyoruz. 179 yıllık bir çınar olan emniyet teşkilatımızın şanlı üniformasını girme hayali kuran gençlerimize bir müjdemiz var. 12 bin polis memuru alımı gerçekleştiriyoruz. Lisans mezunlarından 9 bin 600, bunun 8 bin 160'ı erkek, 1440'ı kadın olmak üzere. Ön lisans mezunlarından 2 bin 400 polis almak istiyoruz, bunun 2 bin 040'ı erkek, 360'ı kadın. Yani toplam 12 bin polis memurumuz emniyet teşkilatımıza bu ilan edilen sınavla birlikte alınacak ve emniyet teşkilatımızın gücüne güç katacak. Ben şimdiden polis adaylarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN - Politika
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