İçişleri Bakanı Soylu, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

Eyüpsultan'da şehit yakınları ve gazilerle buluşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gazilerimizin silah ruhsatıyla ilgili bir süresizlik meselesi var. Yarın sabah itibariyle talimat vereceğim, yönetmeliğin hemen değişmesini sağlayacağım. Sizin bize söylediğiniz emirdir. Biz o emri yerine getirmekle mükellefiz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenledi. Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftar programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul 2'nci bölge milletvekili adayı Dr. Enes Eminoğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile şehit yakınları ve gazilerden oluşan 600 kişi katıldı. İftar programı öncesinde bin 650 Şehit için bin 899 Adet hatim okutulduğu öğrenildi.

"Ne yapsak size borcumuzu ödeyemeyiz"

Programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Her gittiğim şehit cenazesinde Allah'ım bu şehitliği bize nasip et diye dua eden bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Kato Dağı'ndan Tendürek'e giderken belki bu yolda şehit oluruz diye dua eden bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Onlar bizi, biz kadar zannediyorlar. Onlar yerin altında zannettiklerinin yerin üstünde olduğunu bilmiyorlar. Onlar, onların ellerini, onlar onların kollarını, onlar onların bu memleket için fedai can eden bedenlerini görmüş değiller. Bilmiyorlar. Biz devlet olarak, evlatlarınız olarak bu salonun içindekiler ve bu salonun içindekiler gibi olanlara ne yapsak size borcumuzu ödeyemeyiz. Allah sizden razı olsun" dedi.

"Biz onların emrine amadeyiz"

Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuğunu ifade eden Soylu, "Bugün sabah programa çıktığımda Cumhurbaşkanımızla konuştum. 'Bugün ne yapacaksın' dedi. 'Bugün ziyaretlerimiz, toplantılarımız, iftarlarımız var' dedim. Şehit aileleri ve gazilerimizin iftarlarını da gideceğimizi söyledim. Cumhurbaşkanımız şöyle bir durdu. 'Süleyman şehitlerimiz geri diridirler biliyor musun?' dedi. Onlara de ki, 'Onların attığı her adım, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin attığı her adım bizim gururumuzdur. Biz onların emrine amadeyiz. Cumhurbaşkanımızın bize talimatı vardır. 'Şehit aileleri ve gazileri incitirseniz bu incitmeyle karşıma gelmeyin' dedi. Bir sizin emrinizdeyiz" diye konuştu.

"Amerika'nın askerlerini daha çok ağlatacağız"

Terörle mücadeleyle ilgili konuşan Soylu, "Gazilerimiz, şehit ailelerimiz, biz terörle mücadele ediyoruz burada. Terörle mücadele ederken karşımızda PKK, PYD yok sadece. Biz Amerika'nın bütün gücüyle karşımızda olduğunu biliyoruz. Biz, attığımız her kurşunun etkisiz hale getirdiğimiz her teröristin, terör örgütünü destekleyenlerin canını acıttığını biliyorum. PKK/PYD'li teröristleri etkisiz hale getirdiğinizde Amerikalı komutanlar koşarak gidiyorlar. Salya sümük onların cenazelerinde ağlıyorlar. Buradan bu ülkenin bir evladı olarak söylüyorum. Bu bayrak dalgalandıkça bu Ezan-ı Muhammedi okudukça Amerika'nın askerlerini daha çok ağlatacağız" şeklinde konuştu.

"Yönetmeliğin hemen değişmesini sağlayacağım"

Gazilerin bir talebine değinen Bakan Soylu, "Bir meselemiz var. Bu benim üzerimde bir borçtur. Onu halletmem lazım. Gazilerimizin silah ruhsatıyla ilgili bir süresizlik meselesi var. Yarın sabah itibariyle talimat vereceğim, yönetmeliğin hemen değişmesini sağlayacağım. Sizin bize söylediğiniz emirdir. Biz o emri yerine getirmekle mükellefiz. Bu işin kısası uzunu, yükseği alçağı söz konusu değildir. Ne derseniz bizim üzerimize emirdir" dedi.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da size emanet ediyorum"

Şehit yakınları ve gazilerin bayramını kutlayan Bakan Soylu, "Hepinizi hürmetlerinden, saygılarımla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da size emanet ediyorum. Bütün salona emanet ediyorum Şehit ailelerimize emanet ediyoruz, gazilerimize emanet ediyoruz" dedi.

Programda yapılan konuşmaların ardından doğum günü bu haftaya denk gelen şehit yakınları ve gaziler için de pasta kesildi. - İSTANBUL

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023