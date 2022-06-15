İçişleri Bakanı Soylu: Pervin Buldan'a Murat Karayılan'ın gönderdiği bir kaset var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın sorularını yanıtladı.

Programda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, HDP'li vekillere yönelik de sert ifadeler kullandı. HDP'li vekilleri "PKK militanı" olarak nitelendiren Bakan Soylu, "Sözde milletvekilleri, ben bunlara milletvekili denmesine karşıyım. Bunlar PKK'nın militanı. Bunlar PKK'nın dışında en ufak bir adım atamazlar. Pervin Buldan'a Murat Karayılan'ın gönderdiği bir kaset var. Bunlar esirler. Terör örgütünün esiriler, hem o ideolojiye sahipler ama kurtulmak isteseler de kurtulamazlar" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"Bundan 1 ay önce Duran Kalkan bir talimat veriyor. Diyor ki Türkiye'nin her yerinden Apo'nun tecit edildiğini, protesto edebilmek için... Bir teröristin ne yapılması lazım? Bunun için 81 ilden Bursa Gemlik'e gideceksiniz ve burada bunu protesto edeceksiniz. Peki biz ne yaptık bu talimatı izledik. Tekirdağ merkezli bir operasyon yaptık. İstihbaratımız, terör birimlerimiz KCK tipi bir yapılanmayı tespit ettiler ve ciddi bir operasyon yaptılar. Bu operasyonda Gemlik yürüyüşündeki tüm kodları biz aldık. Türkiye'nin hiçbir yerinde adım attırılmadı. İstanbul Kadıköy'de milletvekilleri de Gemlik'e gitmek istiyordu. 6 aylık İçişleri Bakanlığı yapan, her şeyi çok bilen Meral Akşener öyle söylediler...

"BUNLAR AHLAKSIZLAR"

Biz bir terör yürüyüşüne müsaade edemeyiz. Polis hemen engelliyor, diğerleri de polisi zorlamaya çalışıyor, polis orada duruyor. Birincisi normal kendileri dururlar, ikincisi kalkanla dururlar, üçüncüsü gaz sıkarlar ve dördüncüsü su sıkarlar. Ama siz polise hakaret ediyorsunuz! Bunlar ahlaksızlar, bunun bilinmesini istiyorum. Gezi Olayları'nda bir polisimiz, bir kadın geliyor. Çok yoruldunuz oğlum diyor, evet diyor, devlet görevi diyor. Kaç yaşındasın oğlum diyor, 24 diyor. Evli misin diyor, evliyim diyor. Eşin evde yalnız değil mi diyor. Benim oğlum senin eşinin yanına gitsin diyor. Orada yapmak istediği şey şu; polisin kendisine yapacağı davranışı, suçsuz gibi gösterip mağdur olmak için bunu yapıyorsunuz. Sözde milletvekilleri, ben bunlara milletvekili denmesine karşıyım. Bunlar PKK'nın militanı. Bunlar PKK'nın dışında en ufak bir adım atamazlar. Pervin Buldan'a Murat Karayılan'ın gönderdiği bir kaset var. Bunlar esirler. Terör örgütünün esiriler, hem o ideolojiye sahipler ama kurtulmak isteseler de kurtulamazlar.

TERÖRLE MÜCADELE

Biz terörle mücadele ederken sadece jandarmamız ve polisimiz terörle mücadele etmiyor. Cudi'de bir tenis turnuvası düzenleniyor, bir taraftan off-road yarışması yapıyor, bir taraftan spor turnuvaları yapıyor. Hakkari'de on binlerce çocuğa kayak öğretiyor. Bu terörle mücadeledir. Devlet burada bilinmedik, bilindik birçok programı üst üste anlatabilme kabiliyetine sahip. Diyarbakır annelerinin orada bulunması bir umuttur. Bunu neden yazan çizmez olmaz, ABD binlerce TIR'la orayı finanse ediyor. Fransa oranın hava eğitimi veriyor. Almanya'da PKK yanlısı 14 bin 500 terörist olduğunu değerlendiriyorlar. Son 6-7 yıldır 295 kişi Almanya'da dağa gitti diyor. Bunlar bildikleri... Şimdi ABD, terör örgütünün elebaşlarıyla beraber görüşüyor. BM'ye getiriyor ve sözleşme imzalıyorlar. PKK'nın yöneticileriyle PYD'nin yöneticileri aynı. Ya arkadaş buna neden böyle bakıyorsunuz? Onun derdi şu, orada bir terör koridoru açacak.

SUBAY, ASTSUBAY VE BEKÇİ ALIMLARI

Subay alımlarda 1 hafta, 10 güne kadar, astsubaylar da yine 1 hafta-10 güne kadar açıklanacaktır. Polis akademisiyle ilgili açıklamayı yaptık. Sağlıkla ilgili problem olanlar yerlerini yedeklere bırakacak. 3 bin 500 bekçi alımı var, süreci devam ediyor. Ardından sonuçlar açıklanmış olacak.

TÜRKİYE'NİN GÖÇ POLİTİKASI

Biz son 5 yılda 335 bin kaçak göçmeni kendi ülkelerine gönderdik, 506 bin kişiyi gönüllü olarak ülkelerine gönderdik. Her mesele üzerinden göç ve terör üzerinden yalanlar Türkiye'ye doğruymuş gibi inandırılmaya çalışılıyor. Sistematik bir yalan. Dezenformasyon kanunu sade bir şekilde çıkarsa bir hak-helal meselesine girer bu iş. Bu ülkede vatandaşın ne olursunuz hakkını muhafaza edin. Bize mahkemeye müracaat hakkı tanıyabilecek bir kanunun orada çıkarılmasına, TBMM'ye söylüyoruz, inşallah TBMM'nin iradesi milletimizin karşı karşıya saldırıları önleyebilecek anlayış ortaya koyar.

"ESENYURT'TA 130 BİN CİVARINA DÜŞTÜ"

Kilis'te toplam 145 bin 826 Türk nüfus, 95 bin yabancı nüfusu var. Hatay'da geçiyor diyorlar ya, burada da tam toplam yüzde 18,14'üne gelmektedir Suriyeli nüfusun toplam nüfus içindeki payı. Fatih'te biz bunu yasaklayalı bir müddet olduk, yabancı sayısı düştü. Esenyurt'ta 130 bin civarına düştü. Sürekli bunun kontrolünü yapan bir anlayışı sürekli sergiliyoruz. O kadar yalan var kiastanelerde sıraya girmeden tedavi oluyor, Türkiye bunlara sürekli para veriyorlar. Bunların hepsi yalan. Halkımızı tahrik edip Türkiye'nin yaptığı işi tersine döndürmeye çalışıyor. Psikolojik harekat ABD'nin işidir. Silahla yapmadığını, bir psikolojiyle yönetmeye çalışır. Siz iyi bir şey yaparsınız, 1 ay sonra ben ne kötü bir şey yapmışım dersiniz.

Bir takım ırkçı, insanlıktan uzak, bir insan düşmanlığı yapıyorlar. Biz gelecek nesillere sahip çıkan bir Türkiye olarak, kaçak göçle mücadeleyi yöneten bir Türkiye olarak geçeceğiz. Biraz daha sabırlı olacağız, biz insanları ölüme terk edemeyiz. O insanları PKK/PYD'ye terk edenlere karşı ne biz sırtımızı döneriz ne bu ülkenin lideri Recep Tayyip Erdoğan döner. Biz o bölgeleri güvenli hale getireceğiz. Bağdat huzurlu olursa biz huzurlu oluruz, Halep huzurlu olursa biz huzurlu oluruz, Pakistan huzurlu olursa biz huzurlu oluruz. Kimse yanlış anlamasın."