İçişleri Bakanı Soylu: Amerika'nın çocuğu değilim, bu milletin evladıyım

İÇİŞLERİ Bakanı ve 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, "15 Temmuz'da, ben 16 Temmuz günü dedim ki bunun arkasında Amerika var. Amerika beni iki defa istenmeyen adam ve yasaklı ilan etti. Bir de sanki umurumdaymış gibi, 50 bin defa yasak koyun. 50 bin defa istenmeyen adam oldum. Ben, bay bay Kemal gibi Amerika'nın çocuğu değil bu milletin evladıyım." dedi.

İçişleri Bakanı ve 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi'nde düzenlenen programda vatandaşlarla buluştu. Soylu, gece gündüz millet için çalıştığını belirterek, "Allah nasip etti. 7 yıldır bu ülkeye İçişleri Bakanı olarak görev yapıyorum. Size şunu söyleyeyim. Yaptığım hiçbir zaman, görevi gerçekleştirdiğim hiçbir zaman, ne büyüdüğüm yer aklımdan çıktı, ne ona hizmetkarlık yapmak aklımdan çıktı, ne de onlar için, onların yüzünü kara çıkartmamak için gece gündüz, sabah akşam, 24 saat çalıştık. Hiç aklımızdan millet çıkmadı" dedi.

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