İçişleri Bakanı Soylu: 'Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta reisimiz Cumhurbaşkanı seçilecek'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen İstanbul Mitingi'nde yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçileceğini ve milletin Kemal'e bay bay diyeceğini söyledi. Ayrıca 29 Ekim 2023 tarihine kadar ülkede tek bir terörist kalmayacağını belirtti.

ATATÜRK Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta reisimiz Cumhurbaşkanı seçilecek. Bu millet de Kemal'e bay bay diyecek. Allah nasip edecek 29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen İstanbul Mitingi'nde konuştu. İçişleri Bakanı Soylu, "Siyasi tarihimizin şu anda en büyük mitingini gerçekleştiriyoruz. Size bu yakışır. Sizlere bu yakışır. Saf saf dizildiniz, hak için adalet için, dünyaya hak sözünü, adalet sözünü haykırmak için dizildik. Doğru zamanda verdiğiniz destek sayesinde 21 yılda bu ülkede büyük devrimlerin, büyük değişimlerin altına imza atıldı. Korkmadınız, ürkmediniz, sinmediniz, çekinmediniz" ifadelerini kullandı.

BU MİLLET KEMAL'E BAY BAY DİYECEK Bakan Soylu, "Bugün Türkiye karşı karşıya kaldığı bütün badirelere rağmen istikametine devam ediyor. Eğitimde, ulaşımda, enerjide, güvenlikte, sağlıkta, bilişimde alt yapısını tamamladı, tamamlıyor. Türkiye'yi dünyanın standartlarına getirdi. Allah'a hamd olsun, Gezi olaylarına rağmen. 17-25 Aralık darbesine rağmen. 6-8 Ekim'de bu ülkenin güney doğusunu oradaki kardeşlerimizi öldürmelerine yakıp yıkmalarına rağmen, 15 Temmuz'da hain FETÖ darbesine rağmen. Hatay'ın güneyinde bin 300 kilometrelik mesafede terör koridoru terör devleti kurmak istemelerine rağmen. Dünyanın en büyük salgınıyla karşı karşıya kalmamıza rağme. Siz Tayyip Erdoğan'ı bunlara terk etmediniz, yedirmediniz. Reisimiz, gemiyi büyük dalgalardan korudu. Gemiyi karaya oturtmadı, gemiyi selametle çıkardı. İstikamete gidiyoruz. Yerli malları haftası kutlarken, armutla, elmayla, üzümle kutladık. Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'sinde yerli malları haftasını nerede kutluyoruz? Teknofest'te mi? İHA'yla, SİHA'yla, Kızılelmay'la, Gökbey Helikopteriyle, Altay tanklarımızla, Türkiye'nin gelişmesini ve büyümesini hazmedemiyorlar. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta reisimiz Cumhurbaşkanı seçilecek. Bu millette Kemal'e bay bay diyecek. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle, terörü sildik süpürdük mü? Doğuyla batıyı birbirine kardeş yaptık mı? Kürdüm diyen, aleviyim diyen diyebildi mi? Allah nasip edecek 29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak, kalmayacak, kalmayacak. Sizin kardeşinizim. Tayyip Erdoğan'ın yüzünü kara çıkarmamak için, bu milletin yüzünü kara çıkarmamak için gece gündüz çalıştık. İstanbul, Tayyip Erdoğan size emanettir" diye konuştu.