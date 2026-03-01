Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi: Türkiye sınır güvenliğinde tavizsiz bir duruş sergiliyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sınır güvenliği ve göç yönetimi konularında Türkiye'nin kararlı duruşunu vurgulayarak, tüm gelişmelerin dikkatle takip edildiğini bildirdi. Bakanlıkta düzenlenen Sınır Güvenliği Toplantısı'nda çeşitli tedbirler ve acil eylem planları değerlendirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi Türkiye'nin, sınır güvenliği, kamu düzeni ve göç yönetimi konularında tavizsiz bir duruş sergilediğini belirterek, gelişmelerin anbean takip edildiğini ve tüm birimlerin teyakkuz halinde görevini sürdürdüğünü ifade etti.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığımızda düzenlenen Sınır Güvenliği Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda; bölgemizde yaşanan ve küresel ölçekte etkileri hissedilen gelişmeler, kapsamlı bir şekilde ele alındı. Bu çerçevede hudut güvenliğimizin en üst seviyede muhafazası, düzensiz göç hareketliliğine karşı alınacak ilave tedbirler, kriz durumlarında uygulanacak senaryolar ve acil eylem planları ile ilgili kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve sahadaki kapasitenin artırılması başlıkları detaylı olarak değerlendirildi. Sayın Bakanımız, Türkiye'nin sınır güvenliği, kamu düzeni ve göç yönetimi konularında tavizsiz bir duruş sergilediğini vurgulayarak, gelişmelerin anbean takip edildiğini ve tüm birimlerin teyakkuz halinde görevini sürdürdüğünü ifade etti" denildi.

Toplantıya; Van Valisi Ozan Balcı, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan ve Ağrı Valisi Önder Bozkurt'un video konferans sistemiyle katıldığı belirtilerek, "Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı temsilcileri de toplantıda hazır bulundu. İçişleri Bakanlığı olarak kamu düzeninin korunması ve sınır güvenliği konusunda tüm birimlerimizle yüksek kapasite ve koordinasyon içinde kararlı bir biçimde çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

