İçişleri Bakanı Çiftçi Nevşehir'de

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Nevşehir'e geldi.

Nevşehir Valiliğinde Nevşehir Valisi Hüseyin Kök ve il protokolü tarafından karşılanan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, burada Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Hüseyin Kök'ten şehir hakkında bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına gecen Bakan Çiftçi burada yaptığı konuşmada, "Nevşehir'e ve Derinkuyu ilçesine vefa borcum var. İnşallah bu şerefli görev benim üzerimde olduğu sürece elimizden geldiği kadar ilimiz ve ilçelerimizin sorunlarını gidermek için bütün gayretlerimizi sarf edeceğiz. Bu günkü ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Çiftçi, MHP İl Başkanlığını da ziyaret ettikten sonra 2003-2007 yılları arasında kaymakamlık yaptığı Derinkuyu ilçesine geçti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı