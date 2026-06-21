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İki maçta sıfır çeken A Milli Takım'dan 2 kötü rekor

İki maçta sıfır çeken A Milli Takım'dan 2 kötü rekor Haber Videosunu İzle
İki maçta sıfır çeken A Milli Takım'dan 2 kötü rekor
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay'a kaybederek turnuvaya veda eden A Milli Takımımız iki alanda inanılmazı başardı. Milliler, 2 maçta rakip kaleye çektiği 62 şutta gol bulamazken, yaptığı 1333 pas girişiminde de golün asistini yaratamayarak kötü bir rekor kırdı.

FIFA 2026 Dünya Kupası’nda büyük umutlarla sahne alan A Milli Futbol Takımımız, Avustralya ve Paraguay mağlubiyetlerinin ardından turnuvaya erken veda ederek büyük bir hayal kırıklığı yarattı. 

MİLLİLERDEN 2 KÖTÜ REKOR BİRDEN

Avustralya ve Paraguay karşılaşmalarında rakip kaleleri ablukaya alan ancak aradığı golü bir türlü bulamayan milliler, iki maç sonunda inanılması güç iki olumsuz rekora birden imza attı.

62 ŞUTA RAĞMEN GOL YOK

Oynanan iki karşılaşmada rakip kalelere tam 62 şut yollayan ay-yıldızlılar, meşin yuvarlağı bir kez bile ağlarla buluşturmayı başaramadı. 

1333 PASIN HİÇBİRİ ASİST OLMADI

Hücumdaki bu talihsizliğe, pas trafiğindeki verimsizlik de eklendi. İki maçta saha içerisinde toplam 1333 pas yapan milli takım, bu pasların hiçbirinden golle sonuçlanan bir asist üretemedi. Turnuvaya erken veda eden Türkiye, baskılı oyununa rağmen bitiricilik sorununu aşamayarak turnuvanın hayal kırıklıklarından biri oldu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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