Bakan Çiftçi, Moğolistan Başbakan Yardımcısı Nomtoibayar ile görüşme gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Moğolistan'da gerçekleştirdiği resmi ziyarette, iki ülke arasında iş birliği ve yatırım fırsatlarını değerlendirerek, serbest bölgeler ve altyapı projeleri üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Moğolistan'da Moğolistan Başbakan Yardımcısı Nyamtaishir Nomtoibayar ile iki ülke arasında gerçekleştirilecek iş birliği çalışmalarına ve yatırım fırsatlarına ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye ile Moğolistan arasında gerçekleştirilen Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi (KETK) 10. Dönem Toplantısı'na katılmak üzere resmi ziyarette bulunduğu Moğolistan'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Çiftçi temasları kapsamında Moğolistan Başbakan Yardımcısı Nyamtaishir Nomtoibayar ile görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasında gerçekleştirilecek iş birliği çalışmaları ile yatırım fırsatlarının değerlendirildiği görüşmede; serbest bölgeler ve organize sanayi bölgelerine yönelik çalışmalar ele alındı.

Karakurum şehrinde kurulması planlanan serbest bölge ile kargo havaalanı projelerinde Türk firmalarının yer alabilmesine yönelik imkanların da istişare edildiği görüşmede ayrıca, havaalanları başta olmak üzere ulaşım ve altyapı alanlarında iş birliği yapılması, altyapı projelerinde Türk firmalarının görev üstlenmesi ve organize sanayi bölgelerinde faaliyet göstermek isteyen firmalara hukuki ve teknik destek sağlanması konuları da değerlendirildi.

Görüşmenin ardından Cengiz Han Müzesini ziyaret eden Bakan Çiftçi, daha sonra ise Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batlut'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen akşam yemeğine katıldı. Moğolistan programı kapsamında Türkiye'nin Ulan Batur Büyükelçiliğini de ziyaret ederek Büyükelçi Başak Genç Yüksel ve elçilik personeli ile bir araya gelen Bakan Çiftçi, ayrıca Moğolistan Devlet Televizyonu MNB'nin Haber Daire Başkanı Gandimaa Rentsendorj'a Moğolistan ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. - ULAN BATUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
