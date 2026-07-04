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İçişleri Bakanı Çiftçi, Konya'da ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Çiftçi, Konya'da ziyaretlerde bulundu
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'nın Seydişehir ve Beyşehir ilçelerinde kaymakamlık, belediye ve il danışma meclisi toplantısına katılarak çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'nın Seydişehir ve Beyşehir ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Çiftçi, ilk olarak Seydişehir Kaymakamlığını ziyaret etti.

Bakan Çiftçi, burada Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı ile ilçe protokolü tarafından karşılandı.

Ardından Seydişehir Belediyesini ziyaret eden Çiftçi, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile bir araya geldi.

Ustaoğlu, Bakan Çitfçi'ye ilçede yapılan çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Programı kapsamında Çiftçi, daha sonra, Beyşehir ilçesinde İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Bakan Çiftçi'ye, Konya Valisi İbrahim Akın ile AK Parti Konya milletvekili Mehmet Baykan ve Meryem Göka eşlik etti.

Kaynak: AA / Savaş Güler
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