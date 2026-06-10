Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Lefkoşa'da KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki iş birliğini değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da temaslarını sürdüren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü. Başbakan Üstel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC ile Türkiye arasında tarihi ve kültürel güçlü bağlar bulunduğunu söyledi. Üstel, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesini 1983'te devlet kurarak taçlandırdığını kaydederek, desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği destekle 1974'te adaya barış geldiğine vurgu yapan Üstel, "Türkiye, KKTC'nin daha ileriye gitmesi için her alanda destek veriyor" dedi.

"Burası ikinci vatanımız"

İçişleri Bakanı Çiftçi ise, göreve yeni başlaması sebebiyle KKTC'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Burası bizim ikinci vatanımızdır" diye konuştu. Bakan Çiftçi, geniş bir ekiple ve "tek millet iki devlet" bilinciyle Lefkoşa'ya geldiklerini belirterek, KKTC ile her alanda ilişkileri geliştirmek ve derinleştirmek için çalıştıklarını söyledi. Çiftçi, KKTC İçişleri Bakanlığı ile de güçlü ilişkiler kurduklarını, organize suçlar, trafik, güvenlik ve diğer tüm alanlarda gelişme sağlamak için devletin imkanlarını seferber edeceklerini sözlerine ekledi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi

Beklenen veriler açıklandı! İşte yatırımcıyı üzen altının ilk tepkisi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer etti

Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer etti
Cinayetten dram çıktı! 15 yaşında öldürülen Erdem'in hikayesi yürek dağladı

Cinayetten dram çıktı! Daha 15 yaşındaydı...
Amedspor sağ gösterip sol vurdu! Beşiktaş'ın eski hocasıyla anlaşıldı

Amed sağ gösterip sol vurdu! Beşiktaş'ın eski hocasıyla anlaşıldı
Evini satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz

Evini satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz
27 fenomene istenen hapis cezası belli oldu: Merve Taşkın, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek...

İddianame tamam! 27 kadın fenomene istenen cezalar belli oldu
Meslektaşları affetmedi! Trafik polisi, eşinin yediği cezayı görünce şoke oldu

Trafik polisi, eşinin yediği cezayı görünce şoke oldu
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi