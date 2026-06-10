İçişleri Bakanı Çiftçi, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da temaslarını sürdüren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü. Başbakan Üstel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC ile Türkiye arasında tarihi ve kültürel güçlü bağlar bulunduğunu söyledi. Üstel, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesini 1983'te devlet kurarak taçlandırdığını kaydederek, desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği destekle 1974'te adaya barış geldiğine vurgu yapan Üstel, "Türkiye, KKTC'nin daha ileriye gitmesi için her alanda destek veriyor" dedi.

"Burası ikinci vatanımız"

İçişleri Bakanı Çiftçi ise, göreve yeni başlaması sebebiyle KKTC'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Burası bizim ikinci vatanımızdır" diye konuştu. Bakan Çiftçi, geniş bir ekiple ve "tek millet iki devlet" bilinciyle Lefkoşa'ya geldiklerini belirterek, KKTC ile her alanda ilişkileri geliştirmek ve derinleştirmek için çalıştıklarını söyledi. Çiftçi, KKTC İçişleri Bakanlığı ile de güçlü ilişkiler kurduklarını, organize suçlar, trafik, güvenlik ve diğer tüm alanlarda gelişme sağlamak için devletin imkanlarını seferber edeceklerini sözlerine ekledi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı