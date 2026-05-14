İçişleri Bakanı Çiftçi, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum Valiliğini ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında Vali Aydın Baruş'tan bilgi aldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Çiftçi, havalimanında çiçekle karşılandı. Karşılamaya gelenlerle, il protokolü ve vatandaşlarla selamlaşan Çiftçi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bir grup vatandaş da Türk bayraklı klasik araçlarıyla Çiftçi'ye konvoyda eşlik etti.

Karşılamada, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, AK Parti üyeleri ve vatandaşlar yer aldı.

Karşılama töreninin ardından Bakan Çiftçi, Erzurum Valiliğini ziyaret etti. Çiftçi'ye 9 yaşındaki ikiz kardeşler Eylül ve Eymen Kazmaz, çiçek takdim etti.

Burada Vali Baruş ve kaymakamlarla bir süre görüşen Çiftçi, daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'i makamında ziyaret etti.

Bakan Çiftçi, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ve AYM üyeleriyle Aşkale ilçesindeki geri gönderme merkezine basına kapalı ziyarette bulundu.