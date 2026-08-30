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Girne'deki Gemi Kazasına Bakan Çiftçi'den Başsağlığı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin, "Bu acı kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin, "Bu acı kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. KKTC yönetimine, Kıbrıs Türkü kardeşlerimize ve tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Bakan Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na hareket eden bir yolcu gemisinin, kalkıştan kısa bir süre sonra alabora olması sonucu meydana gelen elim kaza hepimizi derinden sarsmıştır. Bakanlığımıza bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimiz; tüm deniz ve hava unsurlarıyla bölgeye anında intikal etmiş olup, kazanın ilk anından itibaren arama kurtarma çalışmalarını aralıksız ve titizlikle sürdürmektedir. Gemide bulunan yolcuların büyük bölümü sağ salim kurtarılmıştır. En büyük temennimiz ve çabamız; arama çalışmaları devam eden kayıp yolcularımızın da bir an evvel sağ salim bulunarak ailelerine kavuşturulmasıdır. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahadadır ve ekiplerimiz çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir. Bu acı kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. KKTC yönetimine, Kıbrıs Türkü kardeşlerimize ve tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim milletimize bir daha bu tür acılar yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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