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İçişleri Bakanı Çiftçi, Şehit Polis Mehmet Ali Topatan İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı

İçişleri Bakanı Çiftçi, Şehit Polis Mehmet Ali Topatan İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı
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İstanbul Esenyurt'ta trafik denetimi sırasında korsan taksi şüphesiyle durdurulan şahsın açtığı ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan, şehit polise rahmet, ailesine ve emniyet teşkilatına başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde trafik denetimi sırasında silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Çiftçi, X hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mehmet Ali Topatan'ın, Esenyurt'ta gerçekleştirilen trafik denetimi sırasında korsan taksicilik yaptığı belirtilen şahsın ateş açması sonucu yaralandığını belirtti. Topatan'ın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu ifade eden Çiftçi, şehit polis için Allah'tan rahmet, ailesine, Emniyet Teşkilatı'na ve millete başsağlığı diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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