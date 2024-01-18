İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides ile görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides ile bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides ile bugün Ankara'da bir araya geldi. İki heyet arasındaki görüşmede, iki bakanlığın sorumlulukları çerçevesinde iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla ortak mücadele için iki ülke arasındaki iş birliği yolları ele alındı. Ayrıca, Türkiye- Yunanistan Sahil Güvenlik makamları arasındaki iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi konusu değerlendirildi.