İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'na katıldı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir programı kapsamında Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'na katıldı. Toplantıya İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de katıldı.
1) İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA, TÜRKİYE'NİN HUZURU TOPLANTISI'NA KATILDI
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İzmir'de (2)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İzmir programı kapsamında basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından 'Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Bakan Yerlikaya'nın yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin yer aldı. Toplantı basına kapalı olarak devam etti.