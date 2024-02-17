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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Valiliğine ziyarette bulundu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya Valiliğine ziyarette bulundu. Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'ne katılmak üzere kente gelen Bakan Yerlikaya, Valilikte Malatya Valisi Ersin Yazıcı tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yerlikaya, Vali Yazıcı'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya Valiliğine ziyarette bulundu.

Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'ne katılmak üzere kente gelen Bakan Yerlikaya, Valilikte Malatya Valisi Ersin Yazıcı tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yerlikaya, Vali Yazıcı'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Politika

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