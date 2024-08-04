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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırıkkale'deki trafik uygulama kontrol noktasını ziyaret etti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yozgat programının ardından Kırıkkale'deki trafik uygulama kontrol noktasını ziyaret ederek, polis ve jandarma personeliyle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yozgat programının ardından Kırıkkale'deki trafik uygulama kontrol noktasını ziyaret ederek, polis ve jandarma personeliyle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yozgat'ta katıldığı AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'nın ardından Kırıkkale'yi de ziyaret etti. Yol güzergahı üzerindeki trafik uygulama kontrol noktasında, Vali Mehmet Makas tarafından karşılanan Bakan Yerlikaya, burada görevli emniyet ve jandarma personeline çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Bakan Yerlikaya, Vali Makas'tan genel asayiş, güvenlik ve trafik uygulamaları hakkında bilgi aldıktan sonra programına devam etmek üzere Ankara'ya hareket etti. Ziyaret sırasında İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen de hazır bulundu. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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