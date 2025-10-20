İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Diyarbakır Valiliği'ni Ziyaret Etti

VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Valiliği'ni ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin Vali Murat Zorluoğlu'dan bilgi aldı. Bakan Yerlikaya'ya AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman ile AK Parti İl Başkanı Ömer İler ve MHP İl Başkanı Miktat Arslan eşlik etti.

Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,