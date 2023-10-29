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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Cumhuriyet Bayramı için mesaj yayımladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yerlikaya mesajında, Cumhuriyet'in önemine vurgu yaparak, şehitlerimizi ve gazilerimizi anma ve kutlama mesajı verdi.