İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Cumhuriyet Bayramı için mesaj yayımladı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yerlikaya mesajında, Cumhuriyet'in önemine vurgu yaparak, şehitlerimizi ve gazilerimizi anma ve kutlama mesajı verdi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Cumhuriyet, omuzlarında cepheye mermi taşıyan nenelerimizin son vasiyetidir.
Cumhuriyet, mermisi bitince süngüsünü takarak taarruza kalkan Mehmetçiğin cesaretidir. Bizim Cumhuriyet'imizin harcında binlerce şehidimizin aziz canı, kahraman gazilerimizin asil kanı var.Selam olsun Kara Fatma'ya, Şerife Bacı'ya, Gördesli Makbule'ye. Selam olsun Yörük Ali Efe'ye, Demirci Mehmet Efe'ye, Şahin Bey'e
Selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.