İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumartesi Anneleri ile ilgili açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde kayıp yakınları için her hafta Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri ile ilgili "Cumartesi Anneleri ile ilgili biz iyi niyetliyiz, onlar da zaten mağdur. Sayın Cumhurbaşkanımız da kabullerinde aynı şeyi söylemişti. O zamanki sözünden hareketle bu olayı suhuletle, en güzel şekilde çözeceğiz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi görüşüldü. Bakan Ali Yerlikaya, milletvekillerinin bütçesiyle ilgili sorularını ve eleştirilerini yanıtladı. Bakan Yerlikaya, suç işleyen devlet memurlarıyla ilgili yöneltilen bir soruya, "2017'den 2023'e polis, jandarma, sahil güvenlik. meslekten ihraç 6 bin 591. Devlet memurluğundan ihraç 2 bin 528. Toplamda ihraç sayısı 9 bin 119" yanıtını verdi.

Yerlikaya, 2023 yılının ilk 10 ayında Afganistanlı 28 bin 734 kişinin ülkesine dönmesinin sağlandığını aktararak, "Ayrıca önümüzdeki hafta 1788 Afgan vatandaşı daha deport edilecektir" diye ekledi.

Yerlikaya, soruşturma izni verilen belediler hakkındaki soru üzerine de şunları söyledi:

"Soruşturma onay sayısı, 2019 seçimlerinden bu yana AK Parti 1055 yüzde 33,3; CHP 1342, MHP 295, İYİ Parti 40, HDP 155, diğer 381. Toplam 3 bin 262 soruşturmaya onay verilmiş. Soruşturmaya izin verilmesi rakamları, AK Parti 231, CHP 264, MHP 91, İYİ Parti 12, HDP 95, diğer 30."

Yerlikaya, Türkiye'de vatandaşlık kazanan Suriyeli sayısıyla ilgili olarak da "2023 Kasım itibarıyla Türk vatandaşlığı kazanan Suriye uyruklu yabancı sayısı 237 bin 995. 18 yaşından büyük olan sayısı 156 bin 987" bilgisini verdi.

"BİREYSEL SİLAHLANMAYA KARŞI YASA HAZIRLIĞIMIZ VAR"

Yerlikaya, bireysel silahlanmaya karşı yasa taslağı hazırlığında olduklarını belirterek, "1 Ocak 2023- 31 Ekim 2023 tarihleri arasında 51 bin 914 ruhsatsız silah ele geçirildi. Bununla ilgili, ruhsatsız silahla ilgili cezayı gözden geçirmemiz lazım. Bununla ilgili bir hazırlığımız var. Başkanvekillerimiz ve başkanımız burada, mutlaka ama mutlaka yakın zaman içerisinde önerimiz ile beraber geleceğiz" diye konuştu.

"CUMARTESİ ANNELERİ İLE İLGİLİ BİZ İYİ NİYETLİYİZ"

Yerlikaya, Cumartesi Anneleriyle ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Arkadaşlarımdan İstanbul Valimize, İstanbul Emniyet Müdürümüze de talimat verdim. Cumartesi Anneleriyle ilgili konuyu yakından inceledik. Bizzat Bakan Yardımcımız Hikaye bu konuyla ilgili araştırma yaptı. Gelinen noktada şey şu, bu annelerin, bu Galatasaray'ın önünde tam İstiklal Caddesi'nin girişinde olan yerle ilgili değil. Alternatif bizim yedi, sekiz, on kaç tane önerimiz varsa onları, onların temsilcileriyle geçen hafta bir araya gelerek istişare ettiler. Tekrar bir araya gelecekler bu hafta. ve bu hafta da her an gözaltı olmadığını da biliyoruz arkadaşlar. Görüşüyoruz. Bakın. Bu bir anayasal özgürlük. Ama bizim İstiklal Caddesi gibi Fransa'da Şanzeli gibi. Dünyada bunun pek çok örneği var. Bir şehirde bu minval bir kullanılmasıyla ilgili her vakitte, her yerde mutlaka ama mutlaka yapılır diye bir şeyimiz var mı, yok mu? Ben bunu sormak istiyorum. İstiklal Caddesi gibi o bin beş yüz metrelik uzunluk ve 13 Kasım'da menfur bir terör saldırısı oluyor. Bir buçuk milyon insanın geçtiği ve 13 Kasım'dan çok önce biz o zaman dedik ki buralarda eğer bu İstiklal Caddesi'nde bu işte üç tonluk, yedi tonluk, bu güzel görsel görünüyor ama öyle bir debi var ki orada ben 4 sene valilik yaptım. On dakika değil bir dakika ayakta dursanız siz durduğunuz zaman iyi yerde durmadığınız zaman arkadan gelen size çarpıyor. Böyle bir debi var. Yani İstanbul'a gelen 16 milyon, 14 milyon turistin yüzde 60'ı o caddede bir türlü yürüyor. Böyle bir Böyle bir caddemiz var. Bunu da diyor. Ama şimdi ne hikmetse herkes diyor ki ben orada yapacağım. Ben orada yapacağım. Bir herkesin de var. ya arkadaşım orada insanlar yürümekte zorlanıyor ya. Cumartesi annelerinizi kastetmiyorum herkesi...Bben burada yapacağım. ve bunu sosyal medyada emri vaki yapıyor…. Cumartesi Anneleri ile ilgili biz iyi niyetliyiz, onlar da zaten mağdur. Sayın Cumhurbaşkanımız da kabullerine aynı şeyi söylemişti. O zamanki sözünden hareketle bu olayı suhuletle, en güzel şekilde çözeceğiz."