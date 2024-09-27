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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Aydın'da Vatandaşlarla Buluştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Aydın'da Vatandaşlarla Buluştu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programı kapsamında Aydın'a gelerek, vatandaşlarla sohbet etti ve Aydın Valiliği'ni ziyaret etti.

" Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında Aydın'a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cuma namazı çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bakan Yerlikaya, vatandaşlarla sohbetinin ardından Aydın Valiliği'ni ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katılmak üzere Aydın'a geldi. Bakan Yerlikaya'nın ilk durağı AK Parti İl Başkanlığı oldu. Bakan Yerlikaya, "Aydın İçin Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" etkinliğine katıldı.

Buradaki programın ardından Aydın Bey Camii'nde cuma namazını kılan Yerlikaya'ya, çıkışta vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bakan Yerlikaya bazı vatandaşların selfie isteğini ise kırmadı. Cuma namazı sonrası Aydın Valiliği'ne geçen Yerlikaya'yı yöresel kıyafetli çocuklar çiçekle karşıladı. Bakan Yerlikaya, Aydın Valiliği Anı Defteri'ni imzalayıp, Vali Yakup Canbolat ile makamında görüştü. Aydın Valiliği ziyareti sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya güvenlik toplantısına katılacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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