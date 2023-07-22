İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu Adıyaman Valiliği'ni ziyaret etti
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İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Adıyaman Valiliği'ni ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu. Karaloğlu, Vali Osman Varol ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi ve Deprem ve Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Adıyaman Valiliği'ni ziyaret etti.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Karaloğlu, Adıyaman'da Valiliği ziyaret etti, şeref defterini imzaladı, Vali Osman Varol ile makamında basına kapalı görüştü.
Karaloğlu, daha sonra Valilik binasında gerçekleştirilen Deprem ve Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.
Karaloğlu'na AFAD Başkanı Yunus Sezer de eşlik etti.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Politika