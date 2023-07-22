İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu Adıyaman Valiliği'ni ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Adıyaman Valiliği'ni ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu. Karaloğlu, Vali Osman Varol ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi ve Deprem ve Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.