İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'deki Orman Yangını Sonrası Seferberlik Başlattı

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'de yaşanan orman yangınının ardından, bölgenin tekrar eski hale gelmesi için 'seferberlik' başlatarak çok büyük mesai harcayacaklarını söyledi. Turan, yangından etkilenen köyleri ziyaret ederek bilgi aldı ve devletin tüm imkanlarının bölgede olduğunu belirtti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'de yaşanan orman yangınının ardından, bölgenin tekrar eski hale gelmesi için "seferberlik" başlatarak çok büyük mesai harcayacaklarını söyledi.

Çanakkale'de çıkan ve bugün kontrol altına alınan orman yangınından etkilenen Yağcılar ve Ulupınar köylerini ziyaret eden Turan, muhtarlardan ve vatandaşlardan bilgi aldı.

Ulupınar köyündeki ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Turan, Çanakkale'deki orman yangınında son aşamaya gelindiğini, farklı yerlerde çok küçük duman görüntüsü olsa bile tüm ekiplerin görevinin başında, yoğun bir baskılamayla süreci takip ettiğini belirtti.

Yananın sadece ormanlar olmadığını dile getiren Turan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ciğerlerimiz yandı, yüreğimiz yandı. Tüm Türkiye'nin kalbi Çanakkale'de attı. Buralar özel topraklar, tarihi emanet olan kıymetli topraklar. Bu üzüntüye rağmen bir tesellimiz var ki can kaybımız olmadı. Tabii ki börtü böcek, hayvan kaybımız, ürün kaybımız oldu ama insan kaybımız olmadı. İlk andan itibaren Tarım ve Orman Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, AFAD, jandarma, Milli Savunma Bakanlığımız tüm araç, gereç, insan gücü imkanıyla bölgede oldular. Hayal etmek zor olan bir rakamı paylaşmak istiyorum. 30 tane helikopter soğutma faaliyeti yapıyor. Bu çok büyük bir sayı. 10 civarında uçak, 3 binden fazla personel, 1000'in üzerinde araç bölgemizde. Can kaybı olmamasının en büyük sebebi ekipman ve insan gayretidir. Adeta bir seferberlik anlayışıyla hem insanımız hem görevlilerimiz çok büyük gayret gösterdiler."

Bazı köylerde ev ve dam hasarı olduğuna işaret eden Turan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının şimdiden hasar tespit çalışmalarına başladığını, devletin tüm imkanlarıyla burada olduğunu dile getirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yangınların büyük çoğunluğu ihmalden kaynaklanıyor. ya bir orman köylümüzün ya bir piknik yapan vatandaşımızın ihmalinden kaynaklanıyor ya da ilk yangını, ateşi gördüğü halde onu adeta başka insanlar gelsin söndürsün diye bekleyip, hatta olayı kameraya alıp, izleyen ihmal eden insanlardan kaynaklanıyor. Keşke herkes ilk gördüğünde müdahale etse, keşke hiçbir ihmale imkan vermeden pikniğimizi yapsak, işlerimizi yapsak. Olan bedel sadece bir insanı, bir bölgeyi değil tüm milletimizi ilgilendiriyor. Bu araçların, insanların emeği, gayreti, masrafı düşünüldüğünde çok büyük bedelimiz var ama en önemlisi bir yanan ağacın tekrar eski hale gelmesi yıllar alıyor. Burada bir seferberlik başlatarak, tekrar eski hale gelmesi için çok büyük mesai harcayacağız."