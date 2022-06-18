İbrahim Kalın: İsveç adım atmayacaksa, müzakerelerin ilerlemesinin imkanı yok

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'te Abdullah Öcalan ve PKK sembollerine ilişkin görüntülerle ilgili, "Bu görüntüler PKK terör örgütünün o ülkede ne kadar şımartıldığının en çarpıcı örneklerinden biridir. Hala bu meydan okumaya rağmen İsveç hükumeti bunları tamamen ortadan kaldırmak için adım atmayacaksa, o zaman bu müzakerelerin ilerlemesinin imkanı yok" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ATO Congresium'da öğrencilerle bir araya geldi. Kalın, burada yaptığı konuşmanın ardından çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı. Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için başlattığı sürecin, çeşitli müzakerelerle devam ettiğini belirtti. Kalın, "Bizim iki hafta önce onları Ankara'da ağırladığımız bir toplantı gerçekleşti. Daha sonra ise telefon diplomasisi yoluyla bu sürecin nasıl ilerleyeceğine dair biz kendi temel ilkelerimizi açık ve net bir şekilde ortaya koyduk. Bizim beklentilerimizin ne olduğu herkesin malumu, bunu herkesle açık ve net bir şekilde paylaştık. Özellikle İsveç ve Finlandiya'da bulunan PKK, PYD, YPG, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin ve bunların paravan örgütlerinin varlıklarına son verilmesi, burada para toplanmasının, eleman devşirmesinin Türkiye aleyhine faaliyet ve propaganda yapılmasının tamamen önlenmesi beklentilerimizin temelini oluşturuyor" dedi.

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Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Muhammet BAYRAM/ANKARA,