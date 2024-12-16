İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi, muhalif grupların 12 günlük operasyonlarının ardından devrildi. Beşar Esad ve ailesinin Rusya'ya kaçmasının ardından MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'a yüksek düzeyde ilk ziyareti gerçekleştirdi. İbrahim Kalın, Emevi Camii'nde de namaz kaldı.

Kalın'ı camiye getiren aracı ise bizzat HTŞ lideri Colani'nin kullandığı belirtildi. Aracın direksiyonunda bulunan ve Colani olduğu belirtilen kişinin takım elbise giydiği görüldü. MİT Başkanı'nın bu önemli ziyaretine Türk güvenlik görevlileri de eşlik etti ve sıkı güvenlik önlemi alındı.

Gündemden düşmeyen İbrahim Kalın'ın Şam ziyaretinde bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. Gazeteci Kemal Öztürk'ün paylaştığı fotoğrafta Kalın'ın giydiği ayakkabı görenleri şaşırttı. İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının yerli üretim ve fiyatının da 3700 TL olması sosyal medyada çok konuşuldu. Çok sayıda kullanıcı ayakkabının fiyatını makul bulurken, Kalın'ın mütevazi tarzı da beğenildi.