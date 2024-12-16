Üye Girişi
Haberler
İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
İsrail, Suriye'yi vurdu! Saldırının şiddetiyle deprem oldu
2025 yılı için geçerli olacak asgari ücrete ilişkin en güçlü senaryolar ortaya çıktı
İşte asgari ücret için en güçlü senaryolar
Market poşetlerine zam geliyor, işte konuşulan rakam
Market poşetlerine okkalı zam! İşte konuşulan rakam
Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
Belediyedeki vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti

İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşar Esad rejiminin sona ermesinin ardından Şam'a gidip Emevi Camii'nde namaz kılan MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabı dikkat çekti. Kalın'ın ayakkabısının fiyatı sosyal medyada çok konuşuldu.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi, muhalif grupların 12 günlük operasyonlarının ardından devrildi. Beşar Esad ve ailesinin Rusya'ya kaçmasının ardından MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'a yüksek düzeyde ilk ziyareti gerçekleştirdi. İbrahim Kalın, Emevi Camii'nde de namaz kaldı.

İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde

Kalın'ı camiye getiren aracı ise bizzat HTŞ lideri Colani'nin kullandığı belirtildi. Aracın direksiyonunda bulunan ve Colani olduğu belirtilen kişinin takım elbise giydiği görüldü. MİT Başkanı'nın bu önemli ziyaretine Türk güvenlik görevlileri de eşlik etti ve sıkı güvenlik önlemi alındı.

İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde

Gündemden düşmeyen İbrahim Kalın'ın Şam ziyaretinde bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. Gazeteci Kemal Öztürk'ün paylaştığı fotoğrafta Kalın'ın giydiği ayakkabı görenleri şaşırttı. İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının yerli üretim ve fiyatının da 3700 TL olması sosyal medyada çok konuşuldu. Çok sayıda kullanıcı ayakkabının fiyatını makul bulurken, Kalın'ın mütevazi tarzı da beğenildi.

İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Kaynak: Haberler.com / Politika
img

Fırtına sonrası haberi duyan dereye koştu
img

Ettiği küfürleri görmeniz lazım
img

80 kişilik ekip Türkiye'den Suriye'ye doğru yola çıktı
500

Yorumlar (40)

Haber YorumlarıFA null:

ne var bunda yapacağınız habere.com

Yorum Beğen407
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih :

CİDDEN 3700 TL İÇİN Mİ HABER YAPTINIZ. ULA BEN MİT BAŞKANINDAN DAHA PAHALI GİYİNİYORMUŞUM :D

Yorum Beğen298
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSmlsrky:

Dost başa düşman ayağa bakarmis

Yorum Beğen265
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Eeee ekonomi millete kötü 3700 tl az paramı ahmaklar 1 haftalık maaş

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme186
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHurifade:

37.000? olsa muhalif kuduzlar salyaları aka aka eleştirirlerdi

Yorum Beğen199
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Keskin:

2bin altı ayakkabı yok zaten

Yorum Beğen179
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Yapacağınız haberin ben sanki 370 bin ayakkabının fiyatı..be olacaktı 370? mi..

Yorum Beğen142
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTT:

Tam bir halk adamı, bende buna benzer bi ayakkabı giyiyorum...Haber niteliği taşıyan o kadar çok şey yapıyor ki... Ayakkabı ne alaka....

Yorum Beğen90
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Ne oldu be ? Hani siz KEFEN giymiştiniz ! Yahu , siz nereye gidiyorsunuz , namaz için Allah'ın evine değil mi ? Eee , o korumalar , colani , nolani neyin nesi . Git namazını kıl Allah seni korur ! Ayakkabıya gelince , ne var giyemez mi ? Ha Türk nalı diyorsunuz keşke markasını da verseydiniz . En azından biz de alır ülkemize katkıda bulunurduk .

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme59
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Ama aldığı maaşa göre normal fiyat

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Tüm 40 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü rapçi Sansar Salvo tutuklandı
Ünlü rapçi Sansar Salvo tutuklandı
Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
Suriye'nin para birimi değişiyor
Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
Ettiği küfürleri görmeniz lazım
Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyunca ikinci yarıya çıkamadı
Fırtına somon kafesini parçalayınca vatandaşlar dereye akın etti
Fırtına sonrası haberi duyan dereye koştu
Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
Estetiksiz hali konuşulan Mine Tugay'dan olay poz

Son Dakika Haberleri

Sansar Salvo kimdir, gerçek adı ne? Rapçi Salvo kaç yaşında ve nereli? Sansar Salvo tutuklandı mı, neden tutuklandı? Rapçi Salvo'nun suçu ne? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 31 Aralık'ta kamu kurumları çalışıyor mu? Hadise ile Sinan Akçıl neden ayrıldı? Hadise eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında ne dedi? 1 Ocak'ta marketler açık mı? 31 aralık yarım gün mü? Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? Nazar belirtileri nelerdir? Nazar nasıl anlaşılır? Buket Dereoğlu kimdir? Buket Dereoğlu kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA | AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınavları ne zaman, saat kaçta?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.