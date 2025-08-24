İBB soruşturmasıyla ilgili bomba iddia: 4 ayrı iddianame yazılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında "suç örgütü lideri" olduğu iddiasıyla tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ifadenin ardından ev hapsi adli kontrol şartıyla tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kararı kaldırıldı. Aktaş'ın verdiği ifadeler nedeniyle çok sayıda CHP'li siyasetçi ve bürokrat tutuklanmıştı. Tayyar, İBB soruşturmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"15-20 CİVARINDA ÖZEL KORUMASI VARMIŞ"

İBB soruşturmasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsinin kaldırılması sonrası tehdit nedeniyle İstanbul Valiliği'nin bir koruma tahsis ettiğini belirten Tayyar, "Zaten kendisinin 15-20 civarında özel koruması varmış." açıklamasında bulundu.

Şamil Tayyar'ın açıklamasının tamamı;

"İBB soruşturması. Son dönem tartışmalar 2 konu üzerinde yoğunlaştı:

1/İddianamenin teslim takvimi.

2/Aziz İhsan Aktaş'ın durumu.

Her itirafla derinleşen soruşturmanın seyri, sorgu sürecini uzatınca, haliyle homurdanmalar başladı. Devlet Bey de diğer MHP'li yöneticiler de şüpheli yakınları da kaygılarını dile getirdiler. Doğrudur, süre uzadıkça spekülasyonlar artıyor, siyaset gerginleşiyor, toplum huzursuzlanıyor. Duydum ki soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi yazmaya başlamış. Fakat, beklentinin aksine 4 ayrı iddianame olacakmış. İlki, Eylül'de mahkemeye sunulacak, diğer üçü Ekim'de. Takvim aksamazsa Eylül'de, en geç Ekim'de mahkeme safhası başlıyor.Yılbaşına kalmadan sürecin 2/3 ay öne çekilmesi, her açıdan önemli. Diğer mevzuya gelince. İtirafçı Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsinin kaldırılması sonrası tehdit nedeniyle İstanbul Valiliği 1 koruma tahsis etmiş. Zaten kendisinin 15/20 civarında özel koruması varmış. Özetle, Eylül'de mahkeme kuruluyor. Herkes eteğindeki taşı dökecek."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmaları kapsamında 92 kişi hakkında gözaltı kararı verdi; bu kapsamda Ekrem İmamoğlu da tutuklandı. 89 zanlıdan 48'i tutuklandı, geri kalanlar adli kontrolle serbest bırakıldı. 9 dalga operasyonda toplam şüpheli sayısı 330'a ulaştı; bunlardan 105'i tutuklu, 215'i adli kontrol altında. Halen 10 kişi için yakalama çalışmaları sürüyor.