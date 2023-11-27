İBB Meclis Üyesi İnan Güney, Beyoğlu Belediye Başkanlığı için adaylığını açıkladı

İBB CHP Meclis Üyesi İnan Güney, 31 Mart 2024'de yapılacak yerel seçimlerde Beyoğlu Belediye Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı. Güney, Beyoğlu'nun sorunlarına çözüm getirmek ve halkın beklentilerini karşılamak için mücadele edeceğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Meclis Üyesi İnan Güney, 31 Mart 2024'de yapılacak yerel seçimlerde Beyoğlu Belediye Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı. Adaylık başvurusunu yapan Güney, "Yıllardır aynı sorunlarla boğuşuyoruz Beyoğlu'nda. Bir zamanlar huzurun adresi olan ilçemiz asayiş ve uyuşturucu sorunuyla, kentsel dönüşüm mağdurlarıyla, masa-sandalye yasağıyla, ruhsat zulmü altında ayakta kalma mücadelesi veren esnafıyla, her gün Beyoğlu'nu tek tek terk eden tarihi mekanları ve düşük ücret ile taşeron zulmüne maruz kalan Beyoğlu Belediye emekçilerinin basın açıklamaları ile anılır oldu. Özlediğimiz Beyoğlu'nu kurmak; huzurlu güvenli ve mutlu insanların hayallerini gerçekleştirmek, 45 mahalleye eşit hizmet götürmek, sosyal dayanışmayı artırarak ötekisi olmayan bir Beyoğlu yaratmak hayali, ideali, mücadelesi için yola çıktık" dedi.

İBB CHP Meclis Üyesi İnan Güney, 31 Mart 2024'de yapılacak yerel seçimlerde Beyoğlu Belediye Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Güney, CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"BUGÜN BEYOĞLU İÇİN YENİ BAŞLANGIÇLARIN İLK ADIMINI ATIYORUZ"

"Bugün Beyoğlu için yeni başlangıçların ilk adımını atıyoruz. Beyoğlu'nun değişeceği, Hak'tan ve halk'tan yana bir anlayışla yönetileceği, hak ettiği yere geleceği dönemin ilk günüdür. Yorgun bir ülkenin, yıpranmış ilçesini, ayağa kaldırmamız gerekiyor dostlar. Beyoğlu halkının omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun farkındayız ve vizyonumuz, gençliğimizin enerjisi, toplumun derdi ile dertlenen duruşumuz ile çalışarak, üreterek bu sorumluluğun gereğini yerine getireceğiz.

Yıllardır aynı sorunlarla boğuşuyoruz Beyoğlu'nda. Bir zamanlar huzurun adresi olan ilçemiz asayiş ve uyuşturucu sorunuyla, kentsel dönüşüm mağdurlarıyla, masa-sandalye yasağıyla, ruhsat zulmü altında ayakta kalma mücadelesi veren esnafıyla, her gün Beyoğlu'nu tek tek terk eden tarihi mekanları ve düşük ücret ile taşeron zulmüne maruz kalan Beyoğlu Belediye emekçilerinin basın açıklamaları ile anılır oldu. Özlediğimiz Beyoğlu'nu kurmak; huzurlu güvenli ve mutlu insanların hayallerini gerçekleştirmek, 45 mahalleye eşit hizmet götürmek, sosyal dayanışmayı artırarak ötekisi olmayan bir Beyoğlu yaratmak hayali, ideali, mücadelesi için yola çıktık.

"KİM DAHA ÇALIŞKAN VE KİM BEYOĞLU'NU DAHA ÇOK SEVİYORSA O KAZANACAK"

Beyoğlu'nu birlikte yöneteceğimiz insanlarla tanışacağız, Beyoğlu'nu makam odalarında, kapalı kapılardan değil mahallelerden, muhtarlarımızla, STK'larımızla, spor kulüplerimizle ve tüm toplum bileşenleri ile istişare ederek yöneteceğimizi anlatacağız. Beyoğlu'nu seven herkesi, ayırt etmeden kucaklayacağız. Bunun bir genel seçim değil, yerel seçim olduğunu ve ideolojik ayrımların olmadığını, hizmet yarışı olduğunu unutmayacağız. Kim daha çalışkan ve kim Beyoğlu'nu daha çok seviyorsa o kazanacak."

İnan Güney, yaptığı basın açıklamasının ardından başvuru belgesini CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Muharrem Bulut'a sundu.