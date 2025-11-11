Haberler

İBB iddianamesinde çarpıcı detay: Nakitler Murat Kapki'nin odasındaki gizli bölmede saklanıyordu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında iddianame tamamlandı. İddianamede yer alan ifadeler, para trafiğinin gizli kasalar ve özel kuryeler üzerinden yürütüldüğünü ortaya koydu. İş insanı Murat Kapki'nin Ferko Plaza'daki odasında kapının arkasına gizlenmiş çelik kasalarda nakit tutulduğu, bu paraların dövize çevrilerek motorize kuryelerle villalara taşındığı iddia edildi. Acarkent'teki lüks villalarda da benzer gizli bölmeler ve kasalar bulunduğu ileri sürüldü.

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 105'i tutuklu 407 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
  • İddianameye göre nakit paralar Murat Kapki'nin Ferko Plaza'daki ofisindeki gizli bölmede saklanıyordu.
  • Paraların dövize çevrilerek Acarkent'teki villada bulunan gizli kasalara taşındığı ve aklanmış olduğu belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 105'i tutuklu, 407 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun örgüt liderliğiyle suçlandığı iddianamede geçen ifadelerde, şüpheliler arasındaki para trafiği de anlatıldı.

"NAKİTLER MURAT KAPKİ'NİN ODASINDAKİ GİZLİ BÖLMEDE SAKLANIYORDU"

İddianamede, şüphelilerden Berat Çağrı Kapki'nin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadede örgüt iddiasıyla suçlanan şahısların para trafiğini ortaya koyan itirafları da yer aldı. Kapki ifadesinde, bankalardan çekilen nakit paraların elden teslim alındığını, bunların sıklıkla Ferko Plaza'daki ofise götürüldüğünü anlattı. İddianameye göre bu ofiste, Berat Kapki'nin amcasının oğlu ve patronu olan tutuklu iş insanı Murat Kapki'nin odasında gizlenmiş bir bölme bulunuyordu.

Kapının arkasındaki gizli dolap açıldığında, yaklaşık 1,5 metrekarelik çelik bir kasa ortaya çıkıyordu. Kapki, bu kasada yüksek miktarda nakit bulundurulduğunu, paraların daha sonra dövize çevrilerek aklandığını söyledi. Kapki'nin kullandığı, "Ofise gelen nakit paraların büyük kısmı dövize çevrilirdi. Sinan Sepetçi isimli çalışan dövizcileri çağırır, paralar burada dolar yapılır ve kuryeler aracılığıyla villalara gönderilirdi" ifadeler, iddianameye girdi.

ACARKENT'TEKİ VİLLADA İKİNCİ KASA

Savcılık belgelerindeki iddiaya göre, Murat Kapki'nin Acarkent'teki B209 numaralı villasına da paralar taşınıyordu. Villada biri 1 metre uzunluğunda iki ayrı gizli kasa bulunuyordu. İfade tutanaklarına göre, sahte faturalarla nakde çevrilen ve aklanan bu paraların büyük bir kısmı buraya aktarılıyor, paraların bir bölümü ise adı "Feyza Hanım" olarak geçen şahsa teslim ediliyordu.

MOTORİZE DÖVİZCİLERLE KARA PARA TRAFİĞİ

İddianamede, örgütün motorize dövizciler kullanarak milyonlarca liralık kara parayı hareket ettirdiği öne sürüldü. Rüşvet ve yolsuzlukla elde edilen paraların dövizciler aracılığıyla dolar yapıldığı, bu operasyonların özel kuryelerle yürütüldüğü belirtildi. İddiaya göre; paralar daha sonra villalardaki kasalara taşınıyor, buradan da örgütün finans ağına aktarılıyordu.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHalit:

hırsız hırsızdır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
