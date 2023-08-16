İBB'den yerel seçim anketi! İmamoğlu'nu en çok zorlayan isim yüzde 46 oyla Selçuk Bayraktar oldu

Yerel seçimlerde İstanbul için yeniden aday olacağını duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kararı büyük ses getirirken, İBB'nin, İmamoğlu'nun bazı adaylarla yarışması halinde ne kadar oy alacağını araştırdığı bir anket yaptırdığı öğrenildi. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gibi birçok ismin yer aldığı ankette İmamoğlu tüm adaylara karşı seçimi kazanırken, kendisini en çok zorlayan isim yüzde 46 oyla Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün düzenlediği basın toplantısıyla gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerde İstanbul için yeniden aday olacağını duyurdu. İmamoğlu'nun kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, İBB'nin yaptırdığı bir seçim anketinin sonuçları basına sızdı. İmamoğlu'na karşı aralarında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da yer aldığı bazı isimlerin yarıştığı ankette İBB Başkanı tüm adaylara karşı seçimi kazanırken, en çok zorlandığı aday yüzde 46 oyla Selçuk Bayraktar oldu.

İBB'DEN YEREL SEÇİM ANKETİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bazı adaylarla yarışması halinde ne kadar oy alacağını araştırdı.

ADAYLAR ARASINDA SÜLEYMAN SOYLU DA VAR

Aksoy Araştırma'nın yaptığı çalışmada İstanbullulara İmamoğlu ile eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın isimleri soruldu.

İMAMOĞLU'NU EN ÇOK ZORLAYAN İSİM BAYRAKTAR OLDU

Gazeteci İsmail Saymaz'ın yazısındaki detaylara göre İmamoğlu'nun tüm adaylara karşı seçimi kazandığı sonucu çıkan ankette kendisini en çok zorlayan isimse yüzde 46 oyla Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. İmamoğlu, Bayraktar karşısında yüzde 54.1'e kadar düşüyor.

TEVFİK GÖKSU YÜZDE 39.5 OYA ULAŞTI

Ardından yüzde 42.3'le Kurum, yüzde 39.6 ile Türkmen, yüzde 39.5 ile Göksu, yüzde 38.7 ile Soylu ve yüzde 37.2 ile Yıldırım geliyor.