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İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş

İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İBB'de yapılan başkanvekilliği seçimini CHP'nin adayı Nuri Arslan 177 oy alarak kazandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Cumhur İttifakı'ndan bir meclis üyesinin de Arslan'a oy verdiğini söyledi. Çelik, " 1 kişi de olsa içlerinde vicdanlı insanların da olduğunu kanıtlayan Cumhur İttifakı Meclis Üyesi'ne de teşekkür ederim." dedi.

Yolsuzluk ve terör soruşturmasında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı. Terör soruşturmasında adli kontrol kararı uygulanan İmamoğlu İBB Başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldı.

CHP'NİN ADAYI NURİ ARSLAN İBB BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İmamoğlu'nun yerine başkanvekili seçimi yapıldı. CHP'nin adayı Nuri Arslan 177 oy alarak başkanvekili seçildi. AK Parti Grubu'nun adayı Zeynel Abidin ise 125 oyda kaldı.

İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş

CUMHUR İTTİFAKI MECLİS ÜYESİ DE ARSLAN'A OY VERMİŞ

Seçimin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Cumhur İttifakı'ndan bir meclis üyesinin de Arslan'a oy verdiğini belirtti. Çelik şunları söyledi: "Bugün yapılan İBB Başkan Vekilliği seçiminde birlik içerisinde Nuri Aslan'a oy veren 174 CHP, 2 bağımsız meclis üyesine teşekkür ederim. Ayrıca Ramazan Ayında hak yenmesini içine sindiremeyen ve 1 kişi de olsa içlerinde vicdanlı insanların da olduğunu kanıtlayan Cumhur İttifakı Meclis Üyesi'ne de teşekkür ederim."

İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıhakan uğurlu:

Onlarda doğruyu bulacak ama iş işten geçmiş olacak ben onlara hakkımı helal etmeyeceğim istikbalimiz ile oynadılar geleceğimiz ile oynadılar çocuklarımızın geleceği ile oynadılar sonrada biz bilmiyorduk kandırıldık olmaz öyle hakkım haram zıkkım olsun ahirette hepiniz ile buluşmak üzere

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Haber YorumlarıAyy Ayy:

Parayla alınmıştır.

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Haber YorumlarıMevlüt:

Özel e göre AK parti'de vicdanlı bir kişi varmış. Unutma İmamoğlu hakkında soruşturma açılmasını sağlayan CHP'li. İmamoğlu'nun diploma olayını çıkartan da yine başka bir CHP'li. Eğer bu ihbarları yapanlara vicdanlı demiyorsan demek sizde bir tane bile çıkmıyor vicdanlı

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Haber YorumlarıMr Camel:

erdoğan görevden alır haberini bekliyorum ıhraç edilir yazık

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

O oy vereni AKP bir bulursa fizana sürer valla

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Haber YorumlarıCHP Savar:

verse ne olacak CHP nin meclis üyeleri daha fazla saten xhp kazanacaktı

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Haber YorumlarıSadık:

Savcılar Ekoya hırsızlıkdan dolayı 48 soru soruyor ,36 sına muhattap almıyorum diye cevap veriyor ,Banka hesapına 50 milyonu soruyorlar cevap muhattap almıyorum. Bay Kemalin Adamları sagolsun .

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Haber Yorumlarıbiyikli.orhan:

Özgür iyi tembihle ya çalmasın çalıyorsada delil bırakmasın

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Haber YorumlarıSerkan kılıç :

Buda imamoglunun ekibinden farklı birsey beklemeyin hizmet zaten beklemeyin

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