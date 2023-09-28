İBB Başkanı İmamoğlu, Terkos-İkitelli İSKİ İçme Suyu İsale Hattı'nın açılışında konuştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Terkos-İkitelli İSKİ İçme Suyu İsale Hattı'nın açılışında yaptığı konuşmada, İstanbul'un su sorununu çözmek için yapılan çalışmalara değindi ve projenin tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Terkos- İkitelli İSKİ İçme Suyu İsale Hattı'na ilişkin, "Bizden önceki dönem başlatılmıştır. Başlatanlara ve yol alanlara hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Yüzde 65'e yakınını da biz tamamladık ve milyarlarca liralık öz kaynağımızla İSKİ'nin bu yatırımını İstanbulluya hediye ettik." dedi.

Başakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi, Atatürk Olimpiyat Köyü mevkisinde bulunan hattın açılışında konuşan İmamoğlu, İstanbul için içme suyu temin etmenin yüzlerce yıldır önemli bir sorun olduğunu söyledi.

İmamoğlu, özellikle tarihin en kurak dönemini yaşadıkları bugünlerde hassasiyetlerinin daha yüksek bir seviyede olduğunu belirterek, "Bu muazzam nüfusun su ihtiyacını karşılayabilmenin coğrafyası Trakya'dan, Tekirdağ'dan, Kırklareli'nden başlıyor. Düzce'ye, Sakarya'ya kadar uzanıyor. Yani yüzlerce kilometrelik bir mücadelenin sizin evlerinize bir damla su taşımak için olduğunu lütfen bütün vatandaşlarımız bilsinler." diye konuştu.

Yaklaşık bir ay önce İSKİ içme suyu ve kanalizasyon master planını kamuoyuyla paylaştıklarını dile getiren İmamoğlu, acil ve net bir biçimde zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Melen Barajı'nın İstanbul'un su sorununu giderme konusunda tarihi bir çalışma olduğuna dikkati çeken İmamoğlu, şöyle devam etti:

"2019 yerel seçimlerinden önce hatırlarsanız Melen Barajı'nın bittiğini zanneden ve İstanbul'un su sorununun 2050'ye kadar çözüldüğünü meydanlarda ifade edenler oldu. Bunu ama rakibimiz söyledi ama konuşan bir kısım siyasiler söyledi. Ancak göreve geldiğimizde gördük ki Melen Barajı bitirilmemiş, bitirilmiş gibi gözükse de ne yazık ki baraj kullanılamaz halde derin çatlaklar yaşanmış, çok kötü bir proje ve imalat hatasıyla yüzleşmek zorunda kalınmıştır."

"Bu soruna, bu kurak günlerde çözüm bulmak zorundayız"

Bu kritik sorunun hızlı ve en doğru şekilde çözülmesini sağlamak istediğini, bunu oy meselesi haline getirecek bir karaktere sahip olmadığını söyleyen İmamoğlu, "Bunu buradan bir kez daha talep ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan ilgili bakanına, devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte bu sorunu çözebilmek adına hep birlikte çalışmak ve bu soruna, bu kurak günlerde çözüm bulmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Terkos- İkitelli İSKİ İçme Suyu İsale Hattı'nın değerli bir proje olduğuna işaret eden İmamoğlu, "Bizden önceki dönem başlatılmıştır. Başlatanlara ve yol alanlara hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Yüzde 65'e yakınını da biz tamamladık ve milyarlarca liralık öz kaynağımızla İSKİ'nin bu yatırımını İstanbulluya hediye ettik." dedi.

Gelir kaynaklarını korumak ve geliştirmenin herkesin sorumluluğunda olduğunu dile getiren İmamoğlu, İSKİ'nin, 33 bin 600 metrelik çelik boru imalatına dayalı Terkos- İkitelli İSKİ İçme Suyu İsale Hattı projesini, tüm zor şartlara ve kısıtlamalara rağmen öz sermayesiyle finanse ettiğini ve bitirdiğini kaydetti.

İmamoğlu, bu proje ile birlikte Terkos'tan daha fazla ham suyun İkitelli arıtma tesisine aktarılacağını, projenin Avrupa Yakası'nda artan içme suyu ihtiyacının karşılanmasına çok büyük katkı sunacağını sözlerine ekledi.

Açılışta İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa da konuşmasında söz konusu hatta ilişkin bilgiler verdi.

"Cumhuriyet Halk Partisi her zaman yanımızda"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış konuşmalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sultangazi'de düzenlenen 10 kreşin toplu temel atma töreninde, katılımın az olması nedeniyle CHP İlçe Başkanı Kemal Avseren'e kameralar önünde tepki göstermesi anımsatılarak, bu tartışmanın "CHP İmamoğlu'nu yalnız bırakıyor" yorumlarına yol açtığına ilişkin soru üzerine İmamoğlu, yanındaki parti görevlilerini gösterdi.

İmamoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi her zaman yanımızda. İlçe başkanımız, belediye başkanımız, belediye başkan vekilimiz… Bazen hata yapanları uyarmak gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman yanımızda. Hepimiz aileyiz, bir aradayız. Çok güçlüyüz." diye konuştu.

"İttifak umudu halen var mı?" sorusunu cevaplayan İmamoğlu, "Toplumsal ittifak o kadar bizi besledi ki bunu çok daha güçlü bir şekilde, tarihi bir boyutta İstanbul'da tekrar başaracağız." ifadelerini kullandı.