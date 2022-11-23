Düzce depremi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul çağrısı: Milli bir meseledir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Ümraniye'de yapımı tamamlanan Anadolu Yakası Raylı Sistemler Yerleşkesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla açıldı. Burada Düzce'de yaşanan deprem ile ilgili açıklamada bulunan İmamoğlu, "İstanbul'daki meselenin ne kadar ağır olduğunu 99 yılından beri yaşayan birisiyim. Hep savunduğum bir şey var, milli bir meseledir. Bir arada konuşmamız, bir arada çözüm bulmamız gereken bir meseledir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Metro İstanbul tarafından Anadolu Yakası'ndaki metro ağını kolaylıkla yönetmek amacıyla Ümraniye'de yapımı tamamlanan Anadolu Yakası Raylı Sistemeler Yerleşkesi açıldı. Yerleşkeye Türkiye Devlet Demiryolları'nın (TCDD) kurucusu Behiç Erkin'in adı verilirken yerleşkenin açılışına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile çok sayıda bürokrat ve belediye meclis üyesi katıldı.

"METRO MESELESİ İSTANBUL'UN HAYATİ BİR MESELESİDİR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Metro işini önemsiyoruz. Metro meselesi İstanbul'un hayati meselesidir. Bugün İstanbul'da günlük neredeyse 9 milyon insan taşıyoruz. 9 milyon insan ne demek, Londra nüfusu kadar insan taşıyoruz demek. Ama Londra'da ki metro hattının üçte biri metromuz var. Dolayısıyla almamız gereken yol bugüne kadar ihmal edilmiş, yapılmamış işler, aslında önümüzde ne kadar devasa bir hedef bıraktığını ve koyduğunu hepinizin bilmesi anlaması gerekiyor" dedi.

"HEPİMİZ YATAKLARIMIZDAN FIRLADIK"

İBB Başkanı İmamoğlu, Düzce'de yaşanan deprem ile ilgili olarak, "İstanbul'da büyük depremi ne zaman yaşayacağımız konusunda bütün bilim insanlarının söylediği şey 'çok acele edin, zamanı yakın'. Dolayısıyla dün akşam sabaha karşı Düzce'de yaşadığımız depremin endişesini ve korkusunu hep birlikte hissettik, yaşadık. Sabah 04.08'de hepimiz yataklarımızdan ayağa fırladık ve o an itibariyle hepimiz endişeyle süreci takip ettik. İstanbul'daki meselenin ne kadar ağır olduğunu 99 yılından beri yaşayan birisiyim. Hem mesleki yaşamıyla hem iş yaşamıyla hem de belediyecilik ve siyasi yaşamımda özel bir yer ayırdığım meseledir.

"SENİN BENİM PARTİM YOK"

Hep savunduğum bir şey var, milli bir meseledir. Bir arada konuşmamız, bir arada çözüm bulmamız gereken bir meseledir. Finansmanından imalatına, vatandaşı ikna etme masasından birlikte o işi yapmaya kadar, senin benim kurumum yok, senin benim belediyem, senin benim partim yok. Tek dua var, Allah gecinden versin demek. Doğanın gerçeği olacağını biliyoruz ama" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmasının ardından tesisin açılışını gerçekleştirerek yerleşkeyi gezdi.